«قنبری» رئیس هیات فوتبال فارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات رئیس و هیأت رئیسه هیأت فوتبال استان فارس در حالی از صبح سه شنبه با حضور رئیس فدراسیون فوتبال و مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس آغاز شد که تعداد کاندیداهای ریاست هیأت فوتبال در هاله‌ای از ابهام بود.

در این انتخابات پنج نفر کاندیدا حضور داشتند که از گوشه و کنار نیز خبر رسید امکان دارد کاندیداها افزایش یافته و نفر ششم نیز در میان کاندیداها حاضر شود.

مجمع هیأت فوتبال استان فارس بالاخره تشکیل شد و اعضا دور یک میز گرد هم آمدند اما در همان ابتدا با توجه به اینکه ششمین کاندیدای حضور در انتخابات هیأت فوتبال توانسته بود تاییدیه لازم را از مراجع ذی صلاح کسب کند حضور این کاندیدا در فرایند انتخابات به رأی اعضای مجمع گذاشته شد.

این در حالی است که در مرحله اول و دوم رأی گیری این شخص رأی لازم را برای حضور در این انتخابات کسب نکرد.

پیش از آغاز فرایند انتخابات دو نفر از کاندیداهای ریاست هیأت فوتبال استان فارس از کاندیداتوری انصراف دادند تا مجموع افرادی که خود را کاندید حضور در ریاست هیأت فوتبال کرده بودند به سه نفر تقلیل یابد.

با آغاز رأی‌گیری از اعضای مجمع هیأت فوتبال، انتخابات پایاپای پیش نرفت و اعضای مجمع هیأت فوتبال به حسین قنبری و برنامه‌هایی که برای مدیریت فوتبال در استان فارس داشت اعتماد بیشتری کرده و سبد آرای او از دیگر کاندیداها پیشی گرفت.

در پایان حسین قنبری با ۴۱ رأی، عبدالکریم نباتی با ۷ رأی و محمد معین صفاری با شش رأی نفرات اول تا سوم این انتخابات شدند.

اعضای مجمع هیأت فوتبال استان فارس، محمد هادی مسلمی را به عنوان نایب رئیس، خاتون طهمورثی به عنوان نماینده بانوان و محمد فرزانه را به عنوان نماینده باشگاه‌های استان در هیأت فوتبال استان فارس انتخاب کردند.