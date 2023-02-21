به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر سه‌شنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح‌های گردشگری در استان بوشهر اظهار داشت: این استان هر ساله در ایام نوروز میزبان مسافران نوروزی از نقاط مختلف کشور است که باید شرایط مناسبی برای میزبانی از گردشگران فراهم شود.

وی از افزایش ۵۵ درصدی تعداد تخت‌های اقامتی در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر تعداد تخت‌های اقامتی در این استان به ۶ هزار و ۶۰۰ تخت رسیده که ظرفیت خوبی محسوب می‌شود.

استاندار بوشهر توسعه زیرساخت‌های را بسیار مهم دانست و افزود: ۱۷ طرح گردشگری در استان بوشهر با اعتبار ۲۰ هزار میلیارد ریال اجرایی شده است که نقش مهمی در تأمین نیازهای این حوزه خواهد داشت.

وی بیان کرد: بر اساس بررسی‌ها در نوروز گذشته تعداد گردشگران ورودی استان بوشهر نسبت به سال ماقبل آن افزایش یافت و جز استان‌های مهم و برتر گردشگرپذیر معرفی شد.

محمدی‌زاده با بیان اینکه ورود گردشگران به مناطق مختلف استان را اواسط بهمن تا اواخر فروردین ماه دانست و بیان کرد: با توجه به هم‌زمانی ایام فروردین با ماه مبارک رمضان پیش‌بینی می‌شود سفر گردشگران به ماه جاری اسفند ماه موکول شود که در این راستا همه امکانات و تجهیزات لازم برای رفاه گردشگران فراهم شده است.