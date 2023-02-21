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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۳۳

رایزنی رئیس جمهور عراق با مقام لبنانی

رایزنی رئیس جمهور عراق با مقام لبنانی

رئیس جمهور عراق امروز میزبان وزیر کار لبنان بود که در آن عبداللطیف رشید به توانایی لبنان برای عبور از بحران کنونی این کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهوری عراق امروز سه شنبه در کاخ بغداد با مصطفی حسین بیرم وزیر کار لبنان و هیئت همراه او دیدار کرد.

در این دیدار عبداللطیف رشید رئیس جمهوری عراق بر عمق روابط میان دو کشور برادر و ضرورت ارتقاء آن به روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی تاکید کرد.

وی با ابراز اطمینان از توانایی مردم لبنان در عبور از مرحله جاری، گفت که عراق در کنار لبنان ایستاده است.

عبداللطیف رشید بر اهمیت گسترش افق های همکاری میان عراق و لبنان از طریق انجام دیدارهای متقابل و تبادل تجربیات به خصوص در زمینه کار و حمایت اجتماعی و آموزش حرفه ای با توجه به اهمیت این امر در بازار کار تخصصی تاکید کرد.

وزیر کار لبنان نیز تاکید کرد که رابطه میان کشورش با دولت و ملت عراق رابطه ای است که از طریق ارتباطات توسعه یافته است.

کد مطلب 5714634

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