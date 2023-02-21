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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۴۱

امضای توافق میان عربستان و یک کشور اروپایی در زمینه همکاری امنیتی

امضای توافق میان عربستان و یک کشور اروپایی در زمینه همکاری امنیتی

عربستان سعودی و یک کشور اروپایی توافق امنیتی به امضا رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، منابع سعودی از توافق امنیتی میان این کشور با یک کشور اروپایی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، وزیر کشور عربستان در دیدار با همتای آلبانیایی خود تقویت همکاری‌های امنیتی میان دو کشور را بررسی کرد.

عبدالعزیز بن سعود، وزیر کشور عربستان، در دیدار بیلدار چوشی، وزیر کشور آلبانی، روابط دوجانبه و راه‌های گسترش آن در عرصه امنیتی را بررسی کرد.

بر اساس این گزارش، در حاشیه این دیدار توافق‌نامه همکاری عربستان و آلبانی در عرصه مبارزه با جرایم امضا شد.

لازم به ذکر است که در سال‌های گذشته عربستان حدود ۱۱۴ میلیون دلار وام برای توسعه زیرساخت‌های آلبانی به این کشور داده است.

کد مطلب 5714642

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