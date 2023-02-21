ورود سامانه بارشی به اصفهان/ هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرد

لیلا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گذر موج ناپایدار ضعیف از روی استان طی امروز، اظهار داشت: فعالیت این موج در اکثر نقاط استان، افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در ارتفاعات مناطق غرب بارش‌های پراکنده به همراه دارد.

وی افزود: با شدت گرفتن ناپایداری‌ها طی روزهای پنجشنبه و جمعه (چهارم و پنجم اسفند ماه) بارش پراکنده برف و باران را در استان انتظار داریم به طوری که بارش‌ها روز پنجشنبه نیمه جنوبی و طی روز جمعه اکثر مناطق استان را فرا خواهد گرفت.

سرپرست مرکز پیش بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: فردا چهارشنبه در شهر اصفهان و مناطق مرکزی و صنعتی استان غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

امینی با بیان اینکه دمای هوای استان تا پایان هفته روند افزایشی دارد، اضافه کرد: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۹ درجه سلسیوس و کمینه آن بامداد فردا به یک درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: خور و بیابانک با دمای ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر و شاهین شهر و میمه با دمای هفت درجه سلسیوس زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان اصفهان نسبت به فعالیت سامانه بارشی طی آخر هفته هشدار سطح زرد صادر کرد.

هشدار سطح زرد هواشناسی هنگامی صادر می‌شوند که پدیده جوی اثرات منفی ضعیفی از جمله اختلال در فعالیت‌های روزمره مردم ایجاد کند.

بر اساس هشدار هواشناسی استان فعالیت این سامانه بارشی از روز پنجشنبه هفته جاری در جنوب اصفهان آغاز می‌شود و تا شنبه ششم اسفندماه اکثر نقاط استان را فرا می‌گیرد.

براثر فعالیت این سامانه بارش پراکنده برف و باران، کاهش دید و مه آلودگی، گاهی وزش باد و کولاک در گردنه‌ها و ارتفاعات برف‌گیر پیش‌بینی شده است.

بر اساس هشدار هواشناسی اصفهان، احتمال یخبندان و لغزندگی سطح جاده‌ها، بال آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌های محلی، آب‌گرفتگی معابر عمومی، ریزش بهمن و کاهش دید در جاده‌های کوهستانی طی آخر هفته وجود دارد.

هواشناسی استان در این اطلاعیه بر لزوم احتیاط در سفرهای برون شهری و همراه داشتن تجهیزات زمستانی و سوخت کافی هنگام سفر تاکید کرده است.