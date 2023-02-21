قطر و الجزایر در مسیر همگرایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رئیس جمهور الجزایر پیام مکتوبی از امیر قطر دریافت کرد.

بر اساس این گزارش، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، پیام مکتوبی به عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری الجزائر فرستاد.

این پیام توسط محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، فرستاده ویژه امیر قطر به رئیس جمهوری الجزائر تحویل داده شد.

الخلیفی در دیدار با رئیس جمهور الجزایر این پیام را تحویل او داد.

همزمان با این پیام، سالم بن حمد بن عقیل النابت، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قطر با السعید شنقریحه، رئس ستاد کل ارتش الجزائر دیدار کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قطر طی سفری رسمی و در راس یک هیئت نظامی مهم به الجزائر رفته است.