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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۶:۱۷

رئیس کل دادگستری استان قزوین خبر داد؛

گلایه مردم طارم سفلی از نحوه استخراج از معادن منطقه

گلایه مردم طارم سفلی از نحوه استخراج از معادن منطقه

قزوین- رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه نظارت بر عملکرد معادن ضروری است و نباید صرفاً متولی صدور مجوز باشیم، گفت: مردم از نحوه استخراج معادن در طارم گلایه دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از منطقه طارم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عدم نظارت دقیق بر نحوه و میزان استخراج از معادن این بخش که عمدتاً در حوزه ماسه‌شویی فعالیت دارند؛ از حیث ایجاد ریزگردها و تخریب جاده‌های روستایی موجب نارضایتی اهالی منطقه شده است.

وی افزود: برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر برخی رودخانه‌ها اکوسیستم منطقه را تهدید می‌کند و نحوه برداشت‌ها نشان دهنده عدم نظارت از سوی دستگاه‌های متولی از جمله سازمان صمت و آب منطقه‌ای است و کشاورزی مردم را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و در صورت وقوع سیلاب بدون شک شاهد مخاطرات جدی خواهیم بود.

مقام ارشد قضائی استان ضمن گلایه از نحوه استخراج از معادن این بخش بیان داشت: وقتی مجوز استخراج از معادن از سوی دستگاه متولی صادر می‌شود، باید فعالیت معادن در چارچوب قوانین و مقررات نیز مستمراً تحت نظارت قرار گیرد و نباید صرفاً به صدور مجوزها اکتفا کنند و فعالیت بی رویه آنها موجب تخریب محیط زیست و نارضایتی مردم شود.

شعبانی همچنین تاکید کرد: جاده‌های روستایی توانایی تحمل عبور و مرور خودروهای سنگین معادن را نداشته و در معرض تخریب قرار دارند و قطعاً وقتی معادن از منافع سرمایه‌های منطقه بهره مند می‌شوند، باید روستاها نیز از عایدات آن برخوردار شوند و وظیفه معادن است که در جهت بهبود وضعیت منطقه نیز اقداماتی را اجرایی کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: حقوق عامه بخش طارم سفلی از حیث فعالیت معادن در معرض تضییع قرار دارد و با استقرار دادگاه عمومی بخش قطعاً دستگاه قضائی در این حوزه ورود جدی خواهد داشت و بی تردید با متخلفان اعم از معادن و دستگاه‌های متولی در صورت ترک فعل برخورد خواهیم کرد و در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی با هیچکس تعارف نداریم.

کد مطلب 5714738

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