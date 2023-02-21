آلومینیوم اراک حذف شد/ صعود نساجی مازندران به یک چهارم نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی عصر امروز تیم آلومینیوم اراک در ورزشگاه خانگی میزبان نساجی مازندران بود که این دیدار در پایان ۱۲۰ دقیقه به تساوی بدون گل انجامید اما در ضربات پنالتی نساجی ۶ بر ۵ برنده شد و به مرحله بعد صعود کرد.

در این دیدار که با برتری نسبی تیم میزبان برگزار شد هر دو تیم موقعیت هایی برای رسیدن به گل داشتند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند. یکی از مهمترین این موقعیت ها در دقیقه پایانی بازی برای آلومینیوم به دست آمد که ضربه بازیکن اراکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

صحنه ای دیدار امروز آلومینیوم و نساجی

در وقت های اضافه تیم آلومینیوم که حمایت هواداران را هم به همراه خود داشت تلاش بیشتری کرد تا به گل برتری دست پیدا کند اما راه به جایی نبرد. در مقابل تیم نساجی هم با ایجاد تاخیر در بازی قصد به پنالتی کشیدن را داشت که همین اتفاق هم رخ داد و در نهایت شاگردان مطهری در ضربات پنالتی به برتری ۶ بر ۵ رسیدند و راهی مرحله بعد شدند.

پیش از این تیم‌های پارس جنوبی جم، پیکان تهران، استقلال تهران، هوادار و استقلال ملاثانی به مرحله یک چهارم نهایی رسیده بودند.