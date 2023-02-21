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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۷:۵۸

یک هشتم نهایی جام حذفی؛

آلومینیوم اراک حذف شد/ صعود نساجی مازندران به یک چهارم نهایی

آلومینیوم اراک حذف شد/ صعود نساجی مازندران به یک چهارم نهایی

دیدار تیم های فوتبال آلومینیوم اراک و نساجی مازندران در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی با برتری تیم شمالی در ضربات پنالتی همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی عصر امروز تیم آلومینیوم اراک در ورزشگاه خانگی میزبان نساجی مازندران بود که این دیدار در پایان ۱۲۰ دقیقه به تساوی بدون گل انجامید اما در ضربات پنالتی نساجی ۶ بر ۵ برنده شد و به مرحله بعد صعود کرد. 

در این دیدار که با برتری نسبی تیم میزبان برگزار شد هر دو تیم موقعیت هایی برای رسیدن به گل داشتند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند. یکی از مهمترین این موقعیت ها در دقیقه پایانی بازی برای آلومینیوم به دست آمد که ضربه بازیکن اراکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

آلومینیوم اراک حذف شد/ صعود نساجی مازندران به یک چهارم نهایی
صحنه ای دیدار امروز آلومینیوم و نساجی

در وقت های اضافه تیم آلومینیوم که حمایت هواداران را هم به همراه خود داشت تلاش بیشتری کرد تا به گل برتری دست پیدا کند اما راه به جایی نبرد. در مقابل تیم نساجی هم با ایجاد تاخیر در بازی قصد به پنالتی کشیدن را داشت که همین اتفاق هم رخ داد و در نهایت شاگردان مطهری در ضربات پنالتی به برتری ۶ بر ۵ رسیدند و راهی مرحله بعد شدند.

پیش از این تیم‌های پارس جنوبی جم، پیکان تهران، استقلال تهران، هوادار و استقلال ملاثانی به مرحله یک چهارم نهایی رسیده بودند.

کد مطلب 5714777

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