رونمایی از ۷ تیم برتر جام حذفی با حضور استقلال و پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال که از یکشنبه این هفته آغاز شده بود، امروز چهارشنبه با دیدار حساس پرسپولیس و سپاهان پیگیری شد؛ مسابقه‌ای که با نتیجه ۴ بر ۲ به سود پرسپولیس تمام شد و سپاهان یکی از بزرگترین حذف شدگان این جام لقب گرفت.

به این ترتیب، چهره هفت تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی مشخص شد و آخرین تیم هم برنده بازی گل گهر سیرجان با فولاد خوزستان خواهد بود؛ دیداری که به دلیل حضور فولاد در لیگ قهرمانان آسیا به تعویق افتاده است.

پرسپولیس، استقلال تهران، پارس جنوبی جم، هوادار تهران، پیکان، استقلال ملاثانی و نساجی مازندران تیم‌هایی هستند که با پشت سر گذاشتن حریفان خود به مرحله بعد صعود کردند.

پارس جنوبی و استقلال ملاثانی دو تیم لیگ دسته اولی هستند که خود را به این مرحله رسانده اند و احتمالاً با تیم‌های لیگ برتری رقابت خواهند کرد.

نتایج بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به این ترتیب است:

* دریای کاسپین ۰ (۳) - پارس جنوبی ۰ (۴)

* نود ارومیه ۰ - پیکان ۲

* هوادار ۰ (۵) - مس رفسنجان ۰ (۴)

* استقلال ملاثانی ۳ - مس کرمان ۱

* استقلال تهران ۲ - ملوان انزلی ۰

* آلومینیوم اراک ۰ (۵) - نساجی مازندران ۰ (۶)

* سپاهان ۲ - پرسپولیس ۴

* گل گهر - فولاد؛ برگزار نشده

پس از برگزاری تنها بازی باقیمانده در این مرحله و تعیین برنده این مسابقه، بازی‌های مرحله یک چهارم جام حذفی قرعه کشی خواهد شد. احتمال اینکه در این مرحله پرسپولیس و استقلال با هم روبرو شوند هم وجود دارد.