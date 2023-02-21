دمای هوای کرمانشاه روند افزایشی خواهد داشت

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی شرایط پایدار حاکم در منطقه همچنان تا شنبه هفته آینده ادامه دارد.

وی افزود: طی این مدت به استثنای افزایش تدریجی دمای هوا و در بعضی ساعات وزش باد همراه با رشد ابر پدیده قابل توجه دیگری برای جو استان کرمانشاه در پی نخواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: دمای هوا کرمانشاه طی امروز در سردترین ساعت به پنج درجه زیر صفر و در گرم‌ترین ساعت به ۱۶ درجه بالای صفر خواهد رسید.

دولتشاهی بیان کرد: پیش بینی می‌شود از اواسط اسفند ماه بارش‌های خوب و تأثیرگذاری برای استان کرمانشاه داشته باشیم.