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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۷:۳۹

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه:

دمای هوای کرمانشاه روند افزایشی خواهد داشت

دمای هوای کرمانشاه روند افزایشی خواهد داشت

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط جوی استان طی روزهای آینده، گفت: دمای هوای کرمانشاه روند افزایشی خواهد داشت.

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی شرایط پایدار حاکم در منطقه همچنان تا شنبه هفته آینده ادامه دارد.

وی افزود: طی این مدت به استثنای افزایش تدریجی دمای هوا و در بعضی ساعات وزش باد همراه با رشد ابر پدیده قابل توجه دیگری برای جو استان کرمانشاه در پی نخواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: دمای هوا کرمانشاه طی امروز در سردترین ساعت به پنج درجه زیر صفر و در گرم‌ترین ساعت به ۱۶ درجه بالای صفر خواهد رسید.

دولتشاهی بیان کرد: پیش بینی می‌شود از اواسط اسفند ماه بارش‌های خوب و تأثیرگذاری برای استان کرمانشاه داشته باشیم.

کد مطلب 5714815

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