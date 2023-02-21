برد پرگل تیم ملی جوانان در بازی یکطرفه مقابل پاس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال جوانان ایران از ساعت ۱۵ امروز در زمین چمن شماره دو مرکز ملی به مصاف جوانان پاس رفت. شاگردان صمد مرفاوی در دیداری کاملا یکطرفه توانستند حریف تدارکاتی خود را با نتیحه شش بر یک شکست دهند.

سعید سحرخیزان (دو گل) ، عرفان قربانی (دو گل)، علیرضا عنایت زاده و دانیال ایری توانستند گل های جوانان کشورمان را در این بازی به ثمر برسانند.

تاکتیک های متنوع کادر فنی جوانان بارها باعث نفوذ مهاجمان ایران به عمق دفاع جوانان پاس شد تا همین روند باعث شود چهارگل سهم شاگردان صمد مرفاوی در ۴۵ دقیقه نخست شود.

عطش گلزنی در ساق پای بازیکنان تیم ملی جوانان باعث نمایش یکطرفه در نیمه دوم هم شد اما درخواست کادر فنی مبنی بر بازی مالکانه و اجرای صحیح تاکتیک های تدافعی و گردش توپ در میانه میدان باعث اجرای شیوه های متفاوت این تیم شد. با این حال سحرخیزان توانست گل پنجم را به زیبایی هرچه تمام تر وارد دروازه حریف کند.

در ادامه جوانان پاس در آخرین دقایق این بازی توانستند یکی از گل های خورده را جبران کنند اما این پایان کار نبود تا دانیال ایری بتواند ششمین گل جوانان ایران را با ضربه سر وارد دروازه پاس کند.

بنا به درخواست کادرفنی تیم ملی جوانان کشورمان در پایان بازی ضربات پنالتی طبق ضوابط بازی های رسمی زده شد تا این تیم در این مورد نیز تقویت شود.