افشاگری منابع عبری درباره روابط پشت پرده نتانیاهو و ابومازن

به گزارش خبرگزاری مهر ، پایگاه عبری واللا از وجود کانال ارتباطی مخفیانه بین دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان خبر داد.

منبع مذکور اشاره کرد که این کانال ارتباطی از بیش از یک ماه پیش ایجاد شده است.

واللا بیان کرد که دولت آمریکا نیز در جریان وجود این کانال ارتباطی مخفیانه است اما معلوم نیست که آیا همه رهبران احزاب حاضر در ائتلاف دولتی در جریان این مسئله باشند یا خیر.

این پایگاه خبری تاکید کرد که حسین الشیخ وزیر امور مدنی تشکیلات خودگردان قبل از روی کار آمدن کابینه جدید نتانیاهو از طریق دولت آمریکا اعلام کرد که تشکیلات خودگردان آماده همکاری با دولت جدید رژیم صهیونیستی است.

به گفته این منبع، حسین الشیخ پس از برگزاری مراسم تحلیف دولت جدید باز هم بر تمایل تشکیلات خودگردان بر همکاری با کابینه نتانیاهو تاکید کرد.