کیا عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عزم دولت سیزدهم در پیگیری پروژه‌های نیمه تمام، اظهار کرد: پیگیری و به ثمر نشستن پروژه‌های بر زمین مانده در تالش هم در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه گردشگری در تالش، افزود: احصا توانمندی‌های گردشگری تالش و به اتمام رساندن آن مورد توجه ویژه است.

فرماندار تالش از تعمیر و تجهیز ساختمان نیمه کاره گردشگری چوبر این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: ضمن بازسازی و تجهیز این ساختمان در بخش گردشگری، پایگاه امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال احمر هم در آن مستقر شد تا خدمات دهی خوبی به مسافرین و گردشگران ارائه شود.

عاشوری ادامه داد: توجه به مناطق کمتر برخوردار و پیگیری پروژه‌های نیمه تمام رویکرد دولت مردمی سیزدهم در تالش است که با جدیت در این شهرستان دنبال می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد همدلی و هم افزایی بین دستگاه‌های خدمات رسان، تصریح کرد: نگاه همدلانه در مدیران مسیر گره گشایی مشکلات مردم را کوتاه می‌کند.