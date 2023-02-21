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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۹:۳۱

فرماندار تالش خبر داد؛

تعمیر و تجهیز ساختمان نیمه کاره گردشگری چوبر

تعمیر و تجهیز ساختمان نیمه کاره گردشگری چوبر

تالش - فرماندار تالش از تعمیر و تجهیز ساختمان نیمه کاره گردشگری چوبر این شهرستان خبر داد و گفت: توجه به مناطق کمتر برخوردار و پیگیری پروژه‌های نیمه تمام رویکرد دولت مردمی سیزدهم در تالش است.

کیا عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عزم دولت سیزدهم در پیگیری پروژه‌های نیمه تمام، اظهار کرد: پیگیری و به ثمر نشستن پروژه‌های بر زمین مانده در تالش هم در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه گردشگری در تالش، افزود: احصا توانمندی‌های گردشگری تالش و به اتمام رساندن آن مورد توجه ویژه است.

فرماندار تالش از تعمیر و تجهیز ساختمان نیمه کاره گردشگری چوبر این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: ضمن بازسازی و تجهیز این ساختمان در بخش گردشگری، پایگاه امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال احمر هم در آن مستقر شد تا خدمات دهی خوبی به مسافرین و گردشگران ارائه شود.

عاشوری ادامه داد: توجه به مناطق کمتر برخوردار و پیگیری پروژه‌های نیمه تمام رویکرد دولت مردمی سیزدهم در تالش است که با جدیت در این شهرستان دنبال می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد همدلی و هم افزایی بین دستگاه‌های خدمات رسان، تصریح کرد: نگاه همدلانه در مدیران مسیر گره گشایی مشکلات مردم را کوتاه می‌کند.

کد مطلب 5714903

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