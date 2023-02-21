۴ شهرستان مازندران فاقد مجتمع فرهنگی و هنری است

حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از محضر نمایندگان مسئولان شهرستان‌های رامسر، چالوس، عباس آباد و کلاردشت استدعا می‌کنم تا نسبت به تحقق آرزوی دیرینه اهالی فرهنگ و هنر و رسانه این شهرستان‌ها که داشتن یک مجتمع فرهنگی هنری است، این اداره کل را یاری کنند تا هنر مندان از بلاتکلیفی در بیایند.

جوادی افزود: با همکاری و مساعدت نماینده و فرماندار رامسر و حضور اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در رامسر به توفیقاتی رسیدیم که امیدواریم با حمایت امام جمعه، فرماندار و شورای محترم و شهرداری رامسر گره چندین ساله مجتمع فرهنگی هنری رامسر باز شود و مشکل مرتفع شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ادامه گفت: در چالوس با تهاتری که قرار است بین این اداره کل و شهرداری چالوس انجام شود انشاالله هنرمندان صاحب مجتمع فرهنگی هنری خواهند شد که این مذاکرات تاکنون پیشرفت خوبی داشته و کمی تلاش و همت عزیزان در شهرستان چالوس این آرزوی چندین ساله هنرمندان را جامعه عمل خواهد پوشاند.

وی اضافه کرد: در کلاردشت با جلساتی که با حضور معاون عمرانی استانداری، فرماندار و مدیران کل مربوطه برگزار شد شهرداری موافقت کرده است احداث مجتمع مورد نیاز هنرمندان را تا سقف ۵۰ درصد پیش ببرد و مابقی آن توسط این اداره کل به انجام خواهد رسید و کلاردشت هم صاحب مجتمع فرهنگی هنری خواهد شد.

جوادی گفت: در عباس آباد هم فعلاً مکانی موقت در اختیار قرار خواهد گرفت تا هنرمندان بتوانند فعالیت‌های خود را دنبال کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در پایان افزود: با توجه به اینکه در چهار شهرستان غرب مازندران نه مجتمع فرهنگی هنری داریم و نه ساختمان اداری، از مسئلوان این شهرستان‌ها درخواست داریم برای تحقق آرزوی هنرمندان همکاری کنند.