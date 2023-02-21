  1. استانها
  2. ایلام
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۲۰:۵۷

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام:

۸۳ درصد حجم مخزن سد دویرج دهلران آبگیری شد

۸۳ درصد حجم مخزن سد دویرج دهلران آبگیری شد

ایلام-سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام گفت: ۸۳ درصد حجم مخزن سد دویرج دهلران آبگیری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علیمرادی عصر سه شنبه در بازدید از سد دویرج دهلران اظهار کرد: سدهای سیمره، دویرج، ایلام، کنگیر و گلال در دست بهره برداری هستند که به منظور تامین آب شرب، صنعت، کشاورزی و تولید انرژی برق آبی احداث شده‌اند.

وی تصریح کرد: یکی از سدهایی که با هدف حمایت از کشاورزان در شهرستان دهلران راه اندازی شد سد مخزنی دویرج است.

علیمرادی اضافه کرد: امسال با توجه به بارندگی‌هایی که داشته‌ایم ۸۳ درصد حجم مخزن معادل ۱۷۰ میلیون متر مکعب آبگیری شده است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام افزود: با احداث و بهره برداری از سد دویرج بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی بخش موسیان و بخش مرکزی شهرستان دهلران به اراضی آبی شهرستان اضافه شد و میزان افزایش عملکرد محصولات ۶۰ هزار تن افزایش پیدا کرده است.

کد مطلب 5714954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها