۸۳ درصد حجم مخزن سد دویرج دهلران آبگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علیمرادی عصر سه شنبه در بازدید از سد دویرج دهلران اظهار کرد: سدهای سیمره، دویرج، ایلام، کنگیر و گلال در دست بهره برداری هستند که به منظور تامین آب شرب، صنعت، کشاورزی و تولید انرژی برق آبی احداث شده‌اند.

وی تصریح کرد: یکی از سدهایی که با هدف حمایت از کشاورزان در شهرستان دهلران راه اندازی شد سد مخزنی دویرج است.

علیمرادی اضافه کرد: امسال با توجه به بارندگی‌هایی که داشته‌ایم ۸۳ درصد حجم مخزن معادل ۱۷۰ میلیون متر مکعب آبگیری شده است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام افزود: با احداث و بهره برداری از سد دویرج بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی بخش موسیان و بخش مرکزی شهرستان دهلران به اراضی آبی شهرستان اضافه شد و میزان افزایش عملکرد محصولات ۶۰ هزار تن افزایش پیدا کرده است.