به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه امروز سه شنبه با انتشار پیامی در توئیتر از دیدار خود با جانگ سونگ مین، نماینده ویژه رئیس جمهور کره جنوبی در آنکارا خبر داد.

چاووش‌اوغلو در پیام خود اضافه کرد که در دیدار با جانگ، از کره جنوبی به خاطر ارسال کمک های بشردوستانه و اعلام همبستگی با ترکیه در ارتباط با زلزله‌ های رخ داده در جنوب شرقی این کشور تشکر کرده است.

گفتنی است روز دوشنبه ۶ فوریه ۲ زلزله به بزرگی ۷.۷ و ۷.۶ ریشتر ۱۱ استان ترکیه را به مرکزیت شهرستان های پازارجیک و البستان در استان قهرمان‌ ماراش لرزاند.

طبق اعلام مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه «آفاد»، بر اثر این زلزله‌ها تاکنون بیش از ۴۲ هزار نفر جان خود را از دست داده اند.