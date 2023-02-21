به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دو فروند هواپیمای عمان حامل بیش از ۱۰ کمک های غذایی به آسیب دیدگان زلزله اخیر در سوریه، وارد فرودگاه بین المللی حلب شد.

پیش از این نیز کشور عمان یک فروند هواپیمای حامل ۱۳ تن کمک های غذایی به زلزله زدگان سوریه را به دمشق فرستاده بود.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که «هیثم بن طارق» سلطان عمان تاکید کرد که کشورش برای تأمین مایحتاج زلزله زدگان سوریه در کنار این کشور ایستاده است و کمک های فوری به سوریه ارسال خواهد کرد.

این در حالی است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز گذشته در سفری رسمی وارد مسقط پایتخت عمان شد و مورد استقبال سلطان این کشور قرار گرفت.

سلطان عمان در جریان دیدار با بشار اسد، جان باختن هزاران نفر از شهروندان سوری در جریان زلزله اخیر را تسلیت گفت و تأکید کرد که این کشور همچنان از دمشق حمایت می ‌کند تا بتواند تبعات ناشی از این حادثه و تحریم‌ های غرب علیه ملت این کشور را پشت سر بگذارد.

بشار اسد نیز ضمن تشکر از سلطان و ملت عمان به خاطر ابراز همبستگی با ملت سوریه، گفت: تشکر اصلی به خاطر حمایت عمان از سوریه در جریان جنگ تروریستی علیه این کشور است.