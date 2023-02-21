نتایج تحقیقات درباره انفجار نورداستریم هنوز نامشخص است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دانمارک، سوئد و آلمان می‌گویند زمان لازم برای پایان تحقیقات درباره انفجارهای نورد استریم هنوز مشخص نیست.

نمایندگان این کشورها در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای گفتند تحقیقاتی که در مورد خرابکاری خط لوله نورد استریم که توسط دانمارک، سوئد و آلمان انجام شده، هنوز تکمیل نشده است و این کشورها آماده ارائه نتایج دقیق تحقیقات نیستند و زمان مشخصی نیز برای پایان این تحقیقات نمی‌توان تعیین کرد.

بیانیه مربوطه توسط وزارت امور خارجه دانمارک قبل از نشست شورای امنیت سازمان ملل به درخواست روسیه در توئیتر منتشر شد.

در این بیانیه گفته شده است: «تحقیقات هنوز به نتیجه نرسیده است. در حال حاضر نمی‌توان گفت که چه زمانی به نتیجه می‌رسد. مقامات دانمارک، آلمان و سوئد در خصوص بررسی نشت گاز در حال گفت و گو بوده اند و گفت و گوها ادامه خواهد داشت.»

در سپتامبر ۲۰۲۲، انفجارهای زیر آب در سه رشته از چهار رشته خطوط لوله زیر آبی نورد استریم ۱ و ۲ که برای انتقال سالانه ۱۱۰ میلیارد متر مکعب گاز روسیه به اروپا ساخته شده بودند، رخ داد. آلمان، دانمارک و سوئد تحقیقات جداگانه ای را در مورد این حادثه آغاز کردند.

در ۸ فوریه، سیمور هرش، روزنامه‌نگار تحقیقی آمریکایی برنده جایزه پولیتزر گزارشی منتشر کرد که می‌گوید غواصان نیروی دریایی ایالات متحده مواد منفجره را برای از بین بردن خطوط لوله نورد استریم در جریان تمرین‌های ناتو بالتوپس در تابستان ۲۰۲۲ کار گذاشته بودند. طبق گفته نروژ سه ماه بعد این بمب‌ها فعال شدند. در حالی که دولت آمریکا بارها دخالت خود در خرابکاری خطوط لوله روسیه را رد کرده است، اما روسیه خواستار تحقیقات آزاد در این زمینه شده است.