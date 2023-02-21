به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ایده های برتر جوانان قرار است با مشارکت و همکاری اداره ورزش و جوانان استان یزد و مجمع جوانان استان یزد برگزار شود.

محورهای این جشنواره شامل کارآفرینی و دانش بنیان، آسیب های اجتماعی، نیکوکاری و جهادی، سلامت اجتماعی، ازدواج و جوانی جمعیت، اوقات فراغت، گفتمان دینی و جهاد تبیین، سبک زندگی ایرانی اسلامی و محیط زیست و گردشگری است.

طرح ها و ایده های برتر بر اساس معیارهایی همچون شیوایی و وضوع ایده، نوآوری و خلاقیت، قابلیت اجرا و کم هزینه بودن انتخاب می شود.

آخرین مهلت ارسال اثر هفتم اسفندماه است و علاقمندان می توانند ایده ها و طرح های خود را در حوزه جوانان به آدرس javanan.yzd@gmail.com ارسال کنند.

قرار است، طرح ها و ایده های ارسالی برتر پس از بررسی در مراسمی مورد تجلیل قرار گیرند.