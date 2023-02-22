به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی‌نژاد ظهر امروز چهارشنبه در رزمایش بزرگ ۲ هزار نفری دانش آموزان اهواز که با موضوع «یاوران انقلاب» برگزار شد، عنوان کرد: در سازمان دانش‌آموزی تلاش می‌شود تا مهارت‌های زندگی سالم و اسلامی به دانش آموزان آموزش داده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان: دانش آموزان در این سازمان به نوعی زندگی کردن را یاد می‌گیرند و به نوعی برای زندگی به دور از آسیب آموزش می‌بینند؛ همچنین تلاش شده که در تابستان سال‌جاری برنامه‌ریزی‌هایی در این سازمان برای دانش آموزان داشته در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به میزبانی خوزستان از کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی افزود: دانش آموزان از سراسر کشور در قالب کاروان‌های راهیان نور به استان سفر می‌کنند که برای سال تحصیلی امسال ۳۲ هزار دانش‌آموز در قالب این کاروان‌ها به خوزستان سفر خواهند کرد و در مجموع تاکنون ۳۰ هزار دانش‌آموز از مناطق جنگی استان بازدید داشته‌اند.

حمیدی نژاد اظهار کرد: مقرر شده یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از برگزیدگان استعدادهای درخشان از سراسر کشور در قالب کاروان‌های راهیان نور پیشرفت به استان سفر کنند که تاکنون ۸۰۰ نفر از این تعداد حضور یافته‌اند، دانش آموزان در قالب این کاروان علاوه بر بازدید از مناطق جنگی و آشنایی با ارزش‌های دوران دفاع مقدس با دستاوردهای تولیدی و اقتصادی خوزستان آشنا می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ادامه‌داد: تلاش شده علاوه بر برگزاری کاروان‌های راهیان نور نیز سفر زیارتی برای دانش آموزان استعدادهای درخشان خوزستان انجام شود.

وی با اشاره به اینکه دوره‌های آموزش سواد رسانه برای دانش آموزان برگزار می‌شود، افزود: فضای مجازی هم مفید و هم مضر است، برای استفاده درست دانش آموزان از فضای مجازی ابتدا باید سواد استفاده از رسانه و فضای مجازی را آموزش داد تا دانش آموزان در استفاده از فضای مجازی با مشکل مواجه نشوند.

حمیدی نژاد تصریح کرد: در نظر داریم تا دوره‌های آموزش سواد رسانه را برای دانش آموزان خوزستان و خانواده‌های آن‌ها برگزار کنیم.