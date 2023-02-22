اختتامیه اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان ۸ اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان با هدف ارتقاء سواد سلامت دانشجویان و بهبود سبک زندگی دانشجویی در چهار محور اصلی سلامت و سبک زندگی، سلامت و دانشگاه، سلامت و فناوری و سلامت و آینده پژوهی به همت دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان در حال برگزاری است.

مهلت ارسال اثر به این جشنواره ۱۴ بهمن ماه به پایان رسید و علاقه‌مندان و ارسال‌کنندگان اثر هم‌اکنون در انتظار اعلام برگزیدگان هستند.

آیین اختتامیه این جشنواره روز دوشنبه ۸ اسفندماه، ساعت ۱۰ الی ۱۳ در پردیس مرکزی دانشگاه تهران، تالار فردوسی با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری، دکتر حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ متقاضیان برای رزرو صندلی و شرکت در آیین اختتامیه این جشنواره می‌توانند به لینک https://zil.ink/halekob مراجعه کنند.