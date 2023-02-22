مصادره کتابفروشی خوارزمی توسط سازمان تبلیغات ادعای کذب است

مجدالدین معلمی، مدیرعامل بنیاد کتاب در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره پلمب کتابفروشی خوارزمی و ادعای مصادره این کتابفروشی از سوی سازمان تبلیغات گفت: اولاً باید بدانیم که ادعای مصادره این فروشگاه از سوی سازمان تبلیغات کذب محض است. موضوع اختلاف حقوقی ای است که میان سهامداران انتشارات خوارزمی با مدیر فروشگاه مذکور وجود دارد که درباره آن توضیح خواهم داد.

مجدالدین معلمی ادامه داد: ۵۰ درصد سهام انتشارات خوارزمی در سالهای مختلف از سهامداران شخصی این انتشارات از سوی سازمان تبلیغات اسلامی خریداری شده که اسناد قانونی آن هم موجود است. بعد از فوت تعدادی از سهامداران پیشین و درگذشت چهره‌های مؤثر و مهم در اداره این انتشارات، این انتشارات عملاً به حالت نیمه‌تعطیل درآمد و سال‌ها است که هیچ کتاب شاخص جدیدی منتشر نکرده و آمار امسال آن در خانه کتاب هم صفر است. در مدت ۱۶ سالی که از فوت مرحوم حیدری آخرین مدیرعامل قانونی انتشارات خوارزمی می‌گذرد هم انتشارات بدون مدیرعامل قانونی فعالیت کرده است.

وی با بیان اینکه مدتی قبل مجمع عمومی انتشارات با حضور سهامداران مختلف آن برگزار شد و مدیرعامل جدید با آرای مجمع عمومی و حضور نمایندگان سهامداران مختلف انتخاب شد گفت: طبعاً یکی از برنامه‌های مدیرعامل جدید هم بهره برداری کامل از ظرفیت این فروشگاه است. اما اینجا اختلافاتی با مدیر قبلی فروشگاه پیش آمد. مهم‌ترین مبانی اختلافات این بود که اولاً متولی پیشین کتابفروشی هیچ سند یا مدرکی برای بهره برداری از این فروشگاه نداشت. ثانیاً حاضر به ارائه اسناد شفافیت مالی ناظر بر میزان خرید و فروش فروشگاه و مسائل مالی آن به مدیرعامل جدید نیز نبود.

معلمی با اشاره به جلسات متعددی که برای حل این مشکلات با حضور چهره‌های پیشکسوت حوزه کتاب برگزار شد اظهار داشت: این جلسات هم بدون نتیجه ماند. لذا مقرر شد متولی جدیدی برای کتابفروشی تعیین شود که آقای طالقانی در برابر این تغییر مقاومت کرد و در مذاکرات هم ترجیح خود ایشان این بود که دادگاه حق کسب و کار ایشان را محاسبه کند؛ لذا برای صورت برداری اموال کتابفروشی بسته شد تا این کار توسط مراجع ذی صلاح انجام گیرد و بعد از آن نیز فعالیت این فروشگاه به زودی آغاز شود.

مدیرعامل بنیاد کتاب تصریح کرد: کتابفروشی تنها مایملک انتشارات است و وقتی ما پیگیر اسناد مکتوب توافق با صاحبان متوفی یا پیشین انتشارات هم شدیم متوجه شدیم متصدیان این فروشگاه در تمام این سال‌ها هیچ اسناد و مدارک مکتوبی برای این همکاری جهت ارائه به دادگاه و روشن شدن ابعاد موضوع نداشته اند؛ طبیعی است که در چنین حالتی مراجع قضائی برای داوری ورود می‌کنند.

معلمی ضمن تکذیب ادعای قطع همکاری با پرسنل فعلی کتابفروشی گفت: ابداً این طور نیست. در صحبت‌های اولیه قرار بر این بود که از پرسنل فعلی کتابفروشی استفاده شود اما این موضوع با مخالفت شدید کتابفروش فعلی روبرو شد و تصمیمی بر قطع همکاری با همکاران فعلی گرفته نشده است.