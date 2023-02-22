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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۲:۲۷

با حضور معاون سیاسی استاندار؛

انتصابات جدید در فرمانداری گناوه انجام شد

انتصابات جدید در فرمانداری گناوه انجام شد

بوشهر- طی احکامی جداگانه از سوی استاندار بوشهر دو انتصاب جدید در فرمانداری گناوه انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، مسلم سلیمانی در سمت سرپرستی معاونت هماهنگی امور عمرانی و احمد لیراوی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه معرفی و از زحمات محمد اسدی و مهدی حاجیانی معاونان سابق تجلیل شد.

احمد لیراوی پیش از این مسئولیت معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه را برعهده داشت که با حفظ سمت تا زمان معارفه معاون جدید برنامه‌ریزی مسئولیت سابق خود نیز بر عهده دارد.

انتصابات جدید در فرمانداری گناوه انجام شد

همچنین محمد اسدی پیش از این به عنوان سرپرست فرمانداری دیلم منصوب شده بود و در حال حاضر این مسئولیت را بر عهده دارد.

سلیمانی سرپرستی معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری نیز، دارای کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و معاون عمرانی فرماندار تنگستان، بخشدار شبانکاره، بخشدار مرکزی جم و بخشداری بندر امام حسن را در کارنامه خود دارد.

انتصابات جدید در فرمانداری گناوه انجام شد

انتصابات جدید در فرمانداری گناوه انجام شد

کد مطلب 5715968

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