هشدار البرادعی درباره اسلام ستیزی در غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، محمد البرادعی معاون پیشین رئیس جمهور مصر و مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره تبعات توهین و اهانت بی‌سابقه به اسلام و مسلمانان در آمریکا و اروپا هشدار داد.

البرادعی نگرانی خود را از سیاست‌های ضداسلامی و ضدمسلمانان در آمریکا و اروپا و همچنین سوءاستفاده از این موضوع در کارزارهای انتخاباتی و سیاست‌های مهاجرتی ابراز کرد.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: هدف قرار دادن دو میلیارد مسلمان با لحنی «توهین‌آمیز و بی‌سابقه»، نه ‌تنها اقدامی نفرت‌انگیز است، بلکه «مسیری قطعی به سوی دوقطبی‌شدن در سطح جهان، از هم گسیختن انسجام اجتماعی و بروز خشونت» به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد ما هیچ‌گاه درس نمی‌گیریم!

اظهارات البرادعی در شرایطی مطرح می‌شود که عبدالرحمن السید، نامزد دموکرات در ایالت میشیگان آمریکا، با حملاتی مواجه شده است که از نگاه تحلیلگران، ماهیتی تبعیض‌آمیز دارند.

به گفته این تحلیلگران، هدف از این حملات، معرفی او به عنوان فردی «غیرآمریکایی» و فاقد صلاحیت برای تصدی مناصب دولتی است؛ آن هم در رقابتی انتخاباتی که ممکن است نتیجه آن در تعیین اکثریت کرسی‌های مجلس سنای آمریکا تأثیرگذار باشد.