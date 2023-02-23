مزینانی از اداره تجهیزات پزشکی برکنار شد/ ۲۰ ماموریت سرپرست جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، در متن حکم غفارزاده، آورده است: نظر به تعهد، تجربه و توانمندی مدیریتی شما در عرصههای گوناگون حوزه سلامت، جنابعالی را به عنوان سرپرست اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی منصوب مینمایم تا با بهره گیری از توان و نظرات خبرگان و کارشناسان مرتبط، در راستای اهداف والای نظام اسلامی و دولت مردمی با محوریت تحقق شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین تلاشی مضاعف را معمول فرمائید. اجرای دقیق وظایف ذیل و ارائه گزارش مستمر مورد انتظار است.
۱. تعیین و تدوین سیاستها، خط مشیها، ضوابط، استانداردها و مقررات مربوط به ورود، تولید، نگهداری، توزیع، صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی با در نظر گرفتن نیازها و اولویتها پس از هماهنگی لازم با اینجانب و با اولویت تقویت کمی و کیفی سیاست حمایت از تولیدات داخلی و دانش بنیان.
۲. برنامه ریزی به منظور نظارت، کنترل و صدور یا لغو مجوز ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر اساس ضوابط، قوانین و مقررات با اولویت بخشی به ساماندهی نظام توزیع و عرضه اقلام مذکور به طور مستقیم.
۳. برنامه ریزی به منظور نظارت بر امور مؤسسات و شرکتهای تولیدکننده و واردکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی با تغییر رویکرد تقویت نظارتهای پسینی و تسهیل و تسریع در صدور پروانههای مربوطه.
۴. برنامه ریزی به منظور نظارت بر امور شرکتهای ارائه کننده خدمات پس از فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و همچنین برگزاری منظم جلسات کمیتههای مرتبط با هدف تسهیل امور ذینفعان خارجی و داخلی خصوصاً کمیتههای فنی، علمی و قیمت گذاری.
۵. برنامه ریزی و نظارت به منظور تعیین مبانی محاسبه تعرفه فروش و هزینههای خدمات پس از فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی با هماهنگی سازمانهای مربوطه.
۶. ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی و ثبت اطلاعات شرکتهای تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده و همچنین تجهیز و نگهداشت در حوزه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی با هماهنگی سازمانهای مربوطه.
۷. برنامه ریزی و هماهنگی جهت اعتبارسنجی و رتبه بندی شرکتهای تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی.
۸. نظارت بر تهیه و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی با هدف کاهش محسوس در موارد کمبودهای مقطعی.
۹. نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی با هدف تقویت نظارتهای PMS.
۱۰. افزایش سطح اطلاعات عمومی جامعه، دانشگاهها و مدیریتهای مراکز بهداشتی- درمانی در خصوص قاچاق کالاها، تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و مضرات فردی، سازمانی و اجتماعی آنها؛ با اولویت بهره مندی از سامانه ttac.
۱۱. شناسایی امکانات و تواناییهای داخلی در زمینه تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی با تسهیل امور مربوطه.
۱۲. تدوین برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه بسترسازی مناسب جهت صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی با هماهنگی سازمانهای ذی ربط.
۱۳. نظارت بر ساماندهی امور مربوط به نمایشگاههای تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی از طریق هماهنگی با وزارتخانههای مربوطه و واحدهای ذی ربط تجهیزات پزشکی در دانشگاهها و انجمنهای صنفی- علمی.
۱۴. ایجاد فضای رقابتی میان تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات و خدمات با هدف افزایش تنوع، ارتقا کیفیت و کنترل قیمت.
۱۵. برنامه ریزی برای انجام مطالعات بازرگانی به منظور بررسی نیازها و تحولات بازار پیرامون موضوعات تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی.
۱۶. ارتقای تبادلات تجاری ایران و کشورهای خارجی در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرایی در جهت حفظ منافع اقتصادی کشور.
۱۷. تدوین برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تنظیم بازار تجهیزات پزشکی و پیشگیری از بروز کمبودهای کوتاه، میان و بلند مدت.
۱۸. هماهنگی و همکاری برای تهیه و پیشنهاد لوایح، طرحها، آئین نامهها و ضوابط و مقررات تجهیزات پزشکی و امور بازرگانی مربوطه.
۱۹. ساماندهی ساختار و جایگاه اداری حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی در دانشگاهها با هدف ایجاد وحدت رویه در پیگیری اولویتها و عملکردهای ملی و منطقهای اعلامی از سوی سازمان متبوع.
۲۰. تسریع بیشتر در فرآیند برون سپاری کلیه وظایف غیر حاکمیتی مربوط به آن اداره کل با هدف تسهیل امور مراجعین، کاهش بار هزینههای غیر ضروری و استفاده بهینه از توان کارشناسی موجود در راستای اولویتهای سازمانی.
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