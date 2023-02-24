وضعیت انبارهای اموال تملیکی بوشهر۲۱۱روز پس از سفر رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۱۱ روز بعد سفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر، در جریان بازدید مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر از انبارهای اموال تملیکی و گمرکات استان با اقدامات قضائی صورت گرفته تمام کالاهای موجود و رسوبی در انبارها تعیین تکلیف شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان به منظور تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها اظهار کرد: پس از سفر رئیس قوه قضائیه در مرداد ماه امسال به استان بوشهر و بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان، دستوراتی را در خصوص تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها و کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی صادر کرد.

مهدی مهرانگیز بیان کرد: ۳۰۱ خودروی سنگین راهسازی چندین سال در پارکینگ‌های استان وجود داشت که با دستور رئیس قوه قضائیه به سرعت تعیین تکلیف شدند و از طریق مزایده فروخته شدند و در حال حاضر فقط ۳۰ دستگاه خودروی سنگین باقی مانده‌اند که در فرایند فروش و برگزاری مزایده قرار دارند.