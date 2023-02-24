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۵ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۳۸

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وضعیت انبارهای اموال تملیکی بوشهر۲۱۱روز پس از سفر رئیس قوه قضائیه

وضعیت انبارهای اموال تملیکی بوشهر۲۱۱روز پس از سفر رئیس قوه قضائیه

بوشهر- ۲۱۱ روز بعد از سفر رئیس قوه قضاییه به بوشهر و دستور به مسئولان قضایی استان تمام کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات استان تعیین تکلیف شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۱۱ روز بعد سفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر، در جریان بازدید مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر از انبارهای اموال تملیکی و گمرکات استان با اقدامات قضائی صورت گرفته تمام کالاهای موجود و رسوبی در انبارها تعیین تکلیف شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان به منظور تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها اظهار کرد: پس از سفر رئیس قوه قضائیه در مرداد ماه امسال به استان بوشهر و بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان، دستوراتی را در خصوص تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها و کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی صادر کرد.

مهدی مهرانگیز بیان کرد: ۳۰۱ خودروی سنگین راهسازی چندین سال در پارکینگ‌های استان وجود داشت که با دستور رئیس قوه قضائیه به سرعت تعیین تکلیف شدند و از طریق مزایده فروخته شدند و در حال حاضر فقط ۳۰ دستگاه خودروی سنگین باقی مانده‌اند که در فرایند فروش و برگزاری مزایده قرار دارند.

کد مطلب 5717721

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