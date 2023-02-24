پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی به فرزندان شهید مطهری

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی درگذشت همسر مکرمه شهید آیت الله مطهری، پیام تسلیتی صادر کرد.

بر اساس این گزارش متن پیام آیت الله صادق آملی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحومه مغفوره روحانی، همسر مکرمه شهید آیت‌الله مرتضی مطهری موجب تأثر گردید.

اینجانب فقدان آن بانوی مومنه را به کلیه بازماندگان بویژه فرزندان محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای مصیبت دیدگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت