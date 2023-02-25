زخمی شدن ۲نظامی صهیونیست در حمله مقاومت/۸۴ عملیات در ۲۴ ساعت اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، گروه مقاومتی عرین الاسود اعلام کرد که یک پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی را در کرانه باختری هدف قرار داده است.

این گروه در بیانیه‌ای تاکید کرد که در پاسخ به جنایات اخیر دشمن صهیونیستی به ویژه حمله وحشیانه به نابلس، پایگاه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در صره را هدف قرار داده که طی آن حداقل دو نظامی زخمی شدند.

تشدید حمایت ها از عرین الاسود

جوانان فلسطینی در شهرک حواره در جنوب نابلس در حمایت از گروه مقاومتی عرین الاسود بر روی دیوارها شعار نوشتند.

جوانان فلسطینی شامگاه گذشته یک پادگان نظامی ارتش صهیونیستی را هم در این منطقه به آتش کشیدند.

گروه مقاومتی عرین الاسود اخیرا پس از شهادت ۶ عضو این گروه در حمله نظامیان صهیونیست به نابلس، با صدور بیانیه ای از پیوستن ۵۰ مبارز تازه نفس به صف این گروه مقاومتی خبر داده بود.

عرین الاسود تاکید کرده بود که کسانی که به تضعیف گروه مقاومتی عرین الاسود چشم امید بسته اند، از راه و رسم مبارزان و مجاهدان در راه خدا، بی خبر هستند.

۸۴ عملیات مقاومتی در ۲۴ ساعت اخیر

مرکز فلسطینی معطی با انتشار گزارشی آماری از انجام ۸۴ عملیات مقاومتی از سوی فلسطینیان در ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

بنابر این گزارش، این عملیات ها شامل ۱۰ عملیات تیراندازی و انفجار دو بمب دست ساز به همراه پرتاب سه کوکتل مولوتوف بوده است.

بازداشت ۵ فلسطینی در کرانه باختری

نظامیان صهیونیست بامداد و صبح امروز شنبه در جریان یورش به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله جنین، قلقیلیه و اریحا پنج فلسطینی را بازداشت کردند.