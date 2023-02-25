به گزارش خبرنگار مهر، سید طالب لواسانی عصر شنبه در حاشیه بازدید از روند بازسازی و تجهیز راهدارخانه تونل دریاقلی اظهار داشت: برای سفرهای نوروزی هفت راهدارخانه و ۲۸ مجتمع خدمات رفاهی استان بوشهر آماده میشوند.
وی اضافه کرد: راهدارخانه تونل دریاقلی که در مهمترین گذرگاه استان بوشهر و محور شریانی برازجان به شیراز واقع شده، نقش مؤثری در کنترل و هدایت ترافیک این محور ایفا میکند.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر افزود: اعتبار لازم برای بازسازی این راهدارخانه تأمین شده و به زودی آماده استقبال از مسافران میشود.
وی ادامه داد: تعمیرات اساسی در این راهدارخانه از حدود ۲ ماه پیش شروع شده و شامل بهبود فضای اداری. نمازخانه و سرویسهای بهداشتی است.
لواسانی یادآور شد: این راهدارخانه همچنین در بین ۱۰۰ مکان تعیین شده از سوی سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای کشور برای فعالیتهای فرهنگی و خدمات ویژه به مسافران نوروزی قرار دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر همچنین از فعال بودن ۲۸ مجتمع خدمات رفاهی در استان خبر داد و یادآور شد: این مجتمعها در ارتقای ایمنی جادههای استان و رضایتمندی مسافران نقش بسزایی ایفا میکنند.
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