خوزستان مقام نخست تولید گندم و چغندرقند پائیزه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تورج نوروزیزاده شنبه شب در نشست خبری خود بیان کرد: جهاد کشاورزی خوزستان نمایشگاههای مختلفی از جمله مکانیزاسیون، شیلات، پرورش دام و آبزیان را با هدف و فلسفه اینکه تولیدات، محصولات فنی و یافتههای جدید را در عرصه تولید زراعی، باغی، دام و شیلات با رویکرد دانشبنیان را به بهرهبرداران معرفی کند، برگزار میکند.
وی ادامه داد: امسال بهترین نمایشگاه مکانیزاسیون کشور را در خوزستان با تنوع محصولات عرضه شده، ارائه تازهترین یافتهها و بیشترین تعداد شرکتکنندگان و بازدیدکنندگان را داشتیم؛ همچنین پربازدیدترین نمایشگاه کشور بود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه این نمایشگاه محل تلاقی صنعت و بخش کشاورزی است، تصریح کرد: امیدوارم نمایشگاهها به صورت تخصصیتر و با همکاری شرکتهای دانشبنیان برگزار و همچنین نمایشگاهی خاص عرضه محصولات دانشبنیان برپا شود.
نوروزی با اشاره به اینکه بارندگیهای امسال نزدیک به حد استاندارد بوده و امیدوارم ادامه فصل به همین شکل باشد، عنوان کرد: با توجه به بهبود وضعیت بارش باران و پراکنش نسبتاً خوب در دی و بهمن ماه، شاهد افزایش رطوبت هستیم که این موضوع خطرات بروز بیماریهای قارچی را افزایش میدهد؛ در خوزستان بیشتر نگران آفت زنگ زرد و سکتوریوز هستیم.
وی اضافه کرد: با توجه به بارندگی و افزایش رطوبت، حساسیت ویژهای به بیماری قارچی خصوصاً گندم داشتیم چون خوزستان یکی از استانهای مهم تولیدکننده گندم است؛ کنترل و پایش بیماریهای قارچی را با توجه بیشتری انجام و همکاران را در سراسر استان برای کنترل و رصد شبانهروزی مزارع بسیج کردیم.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان یادآور شد: وجود بیماری زنگ زرد در مزارع گندم طبیعی است ولی کنترل این بیماری برای کاهش خسارت وارده اهمیت دارد؛ نگران اپیدمی بیماری بودیم و اینکه ورود یکباره آن از خارج کشور باعث غافلگیری نشود.
نوروزی بیان کرد: سال گذشته آن چیزی که تا ابتدای اسفند ماه مبارزه با بیماریهای قارچ گندم انجام و در سطح ۲۲ هزار و ۷۰۰ هکتار پیشگیری شد که این رقم امسال به ۱۲۱ هزار هکتار افزایش یافت؛ سال گذشته همچنین یک هزار و ۷۰۰ هکتار مبارزه با زنگ زرد و سکتوریوز و امسال نیز در حد چهار هزار هکتار انجام دادیم.
وی با اشاره به اینکه امسال با حساسیت ویژهای برای مبارزه با این بیماریها ورود کردیم تا حفظ تولید در اولویت باشد، گفت: سمپاشی به صورت دستی، پشت تراکتوری و پهبادی انجام میشود؛ خوشبختانه امسال به مقدار کافی سم و قارچکُش برای شهرستانها در نظر گرفتیم.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: در بحث بیماری و آفات محصولات زراعی و باغی برای کنترل و مدیریت آن اقدام میکنیم تا خسارت قابل توجهی به مزارع و باغات وارد نشود؛ طبیعتاً سموم خطراتی را برای طبیعت خواهد داشت ولی هر سمی یک دوره کارنس (خطرزایی) دارد ولی خطرزایی آنها به تولید گندم نمیرسد، یعنی قبل استفاده سم را آنالیز میکنیم.
مقام نخست کشت گندم
وی افزود: خوزستان در کشتهای پاییزه گندم با تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن مقام اول را دارد؛ همچنین با خرید یک میلیون و ۳۵۵ هزار تُن خرید تضمینی این محصول نیز از نظر خرید هم مقام اول را دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان یادآور شد: در خصوص چغندرقند پاییزه مقام اول کشور را داریم و سال گذشته ۱۵ هزار و ۲۰۰ هکتار کشت و بیش از یک میلیون تُن خرید داشتیم؛ ۴۰ درصد تولید شکر و بیش از ۳۰ درصد نیاز شکر کشور از نیشکر خوزستان تأمین میشود.
نوروزی با اشاره به اینکه در بخش دانههای روغنی کلزا خوزستان سال ۱۴۰۰ با ۶۵ هزار هکتار ۱۰۱ هزار تُن خرید انجام شد، عنوان کرد: سال زراعی گذشته نیز ۷۹ هزار تُن خرید داشتیم که مقام اول این بخش را هم کسب کردیم.
وی خبر داد: خوزستان اولین تولیدکننده و صادرکننده خرما است و سالانه بیش از ۹۰ هزار تُن صادرات انجام و بیش از ۲۲ هزار نفر شاغل در این بخش داریم؛ همچنین خوزستان تنها استان جنوبی است که بذر هیبرید کلزای مناطق گرمسیری محسوب میشود که سالانه یک هزار تُن تولید دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: خوزستان با تولید بیش از ۲.۲ میلیون تُن ذرت علوفهای بزرگترین تولیدکننده کشور است؛ بیش از ۲۰۰ هزار تُن ذرت دانهای هم تولید داریم که از این نظر نیز مقام اول کشور به خوزستان اختصاص دارد.
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