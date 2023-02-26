توزیع زیرقیمت ۳۴ کالای اساسی در فارس تا عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شیخ صبح یکشنبه در خصوص توزیع کالاهای اساسی بیان کرد: طرح فجر تا فطر در فارس با هدف تنظیم قیمت‌ها در بازار و هدایت مایحتاج ضروری مردم با قیمت مناسب به سفره خانواده‌ها به اجرا در آمده است و بر اساس این طرح ۳۴ قلم کالای اساسی مصرفی خانوار با تخفیف ویژه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت و طرح «فجر تا فطر» از ۱۲ بهمن ماه امسال در سطح کشور برای عرضه کالاهای اساسی در سطح جامعه آغاز شده است.

به گفته وی؛ در قالب اجرای این طرح ۳۴ کالا اساسی در سطح استان فارس و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ این استان شروع شده است که این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان پیش رو و عید سعید فطر ادامه دارد.

شیخ با بیان اینکه تلاش می‌شود در صورت نیاز بازار این طرح در طول سال نیز تداوم داشته باشد، افزود: با اجرای این طرح ۳۴ قلم کالا اساسی که مایحتاج ضروری مردم است با ۱۰ الی ۲۵ درصد تخفیف عرضه خواهد شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس توضیح داد: در زمان حاضر فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف برای اجرای انتخاب شده است.

وی اضافه کرد: کالاهای اساسی مهم در حوزه لبنیات، پروتئینی و خوار و بار در این طرح زیر قیمت بازار به مصرف کنندگان عرضه می‌شود.

شیخ اظهار کرد: قند، شکر، گوشت منجمد، مرغ، انواع لبنیات، ماکارونی، رب گوجه، روغن، حبوبات، تن‌ماهی، چای، برنج از جمله کالاهایی هستند که در قالب این طرح عرضه می‌شود.