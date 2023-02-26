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۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۴۰

فرمانده انتظامی استان سمنان:

سارقان به عنف در دامغان دستگیر شدند

سارقان به عنف در دامغان دستگیر شدند

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سارقان به عنف در دامغان خبر داد و گفت: این افراد به زور وارد منزل فردی شده و نسبت به سرقت اموال وی اقدام کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلیل موقوفه‌ای ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی سمنان از دستگیری سه سارق در دامغان خبر داد و تاکید کرد: این افراد سرقت به عنف در کارنامه شأن دارند.

وی با بیان اینکه با مراجعه یک شاکی به پلیس آگاهی دامغان پرونده این سرقت گشایش یافت، تاکید کرد: تحقیقات پلیس نشان داد که این گروه سه نفره به زور وارد منزل شاکی شده و از وی سرقت کردند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه این سارقان از منزل شاکی ۱۵۰ گرم طلای آب شده یک عدد ربع سکه و مقداری وجه نقد را به همراه خودروی شخصی وی به سرقت بردند، گفت: دستگیری عاملان بلافاصله در دستور کار پلیس قرار گرفت.

موقوفه‌ای با بیان اینکه همه سارقان در یک عملیات انتظامی دستگیر شدند، گفت: این افراد به دستگاه قضائی ارجاع شدند تا مراحل قضائی پرونده آنها سپری شود.

کد مطلب 5719590

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