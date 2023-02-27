به گزارش خبرنگار مهر، نخستین یادواره شهدای رسانه مقاومت با حضور شخصیتهای ۷ کشور امروز در سالن همایشهای صدا و صدا برگزار شد.
سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما هم در این یادواره حضور دارند.
سردار قاآنی در این مراسم اظهارداشت: برگزاری این جلسه معنوی به منظور بزرگداشت شهدای مقاومت و رسانه مقاومت تدارک دیده شده است این همایش ارزشمند به منظور معنا بخشیدن به واژه شهادت و فداکاری به همت صداوسیما برگزار شده است.
فرمانده سپاه قدس افزود: شهادت در ذات خود یک رسانه است. وقتی فردی در مسیر حق شهید میشود با شهادتش حق بودن مسیر و ارزشمندی آن مسیر را اثبات میکند.
سردار قاانی با تاکید بر اینکه نفس شهادت بیانگر حرکت با صلابت و ارزشمند در مسیر حقیقی است افزود: ما به عنوان فرزندان معنوی رسول الله (ص) که نشانهای از (فاستقم کما امرت) و به عنوان همراهان رهبر معظم انقلاب که در عید مبعث شهادت را به عنوان ذخیرهای از سوی نبی اکرم (ص) برای ملت ایران دانستند، باید از این ذخیره معنوی به خوبی بهره برداری کنیم.
فرمانده سپاه قدس با بیان اینکه شهدای ما با عمل خودشان به این آیات جامه عمل پوشاندند گفت: وقتی این شهدا در فضای رسانه بروز و ظهور پیدا میکنند ارزش مضاعفی به این مفهوم میبخشند یعنی در یک نگاه کلی این شهدای عالی مقام ویژگیهای ارزشمند تر و بزرگتری را به مفهوم شهادت میبخشند و مصادق (عند ربهم یرزقون) میشوند.
وی افزود: آنها با سلاح دوربین شأن ارزشهای شهادت را به شکل مضاعف به همه عالم معرفی میکنند.
سردار قاآنی با اشاره به حماسه کربلا گفت: ما در کربلا با بالاترین و ارزشمندترین حماسه بشریت روبرو بوده ایم و اگر انتقال این حماسه توسط وجود حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) و امام سجاد (علیه السلام) اتفاق نمیافتاد این واقعه و ارزشهای بزرگش نهفته میماند.
فرمانده سپاه قدس با اشاره به اینکه شهدای رسانه مسیر این بزرگان را طی میکنند گفت: آنان فرزندان معنوی رسول الله (ص) هستند که در خط مقاومت مقابل استکبار و صهیونیست جهانی به میدان آمدند و این ارزشها را عملیاتی کردند.
وی ادامه داد: اگر رسانه نبود این ارزشها درست منعکس نمیشدند.
سردار قاآنی با تاکید بر اینکه در عصر حاضر واژه مقاومت برجستهترین واژه در مجامع بزرگ اسلامی و غیر اسلامی است اظهارداشت: اگر شهدای رسانه نبودند این واژه این قدر تکرار نمیشد و این همه انسان سر تعظیم مقابل شهدای عرصه رسانه فرود نمیآوردند چرا که این وظیفه رسانهها بود که جلوههای درست و زیبای مقاومت را منعکس کند و اکنون بواسطه این حضور رسانهها نه تنها جهان بلکه اسکتبار جهانی و دشمنان اسلام نیز بر این ارزشمندی تعظیم میکنند.
کسانی در نبرد موفقند که مقاومت بیشتری دارند
وی تصریح کرد: استکبار جهانی و در رأس آن رژیم صهیونیستی القا کرده بودند که سلاح، تجهیزات و پول عامل اصلی برنده شدن در جنگهای مختلف است چرا که هدف آنها از جنگ افروزی فروش سلاح و تجهیزات بود و سرنوشت جنگ، قدرت آنها را تعیین میکرد.
فرمانده سپاه قدس ادامه داد: امروز به اقرار همه، کسانی در میدانهای نبرد موفقند که مقاومت بیشتری دارند و این جمله که بارها از زبان کارشناسان خبره بیان شده برگ دیگری از موفقیت و پیروزی جبهه مقاومت است.
اهمیت نقش شهدای رسانه محور مقاومت در بازنمایی ارزشها
سردار قاآنی بر اهمیت نقش شهدای رسانه محور مقاومت در بازنمایی ارزشها تاکید کرد و با بیان اینکه اکنون در جنگ ترکیبی هستیم گفت: در این جنگ ترکیبی که دشمن تدارک دیده مهمترین و اصلی ترین ابزار، رسانه است که به طور گسترده میتواند مقابل دشمنان نقش ایفا کند.
فرمانده سپاه قدس با اشاره به اینکه امروز جبهه مقاومت و رسانه مقاومت علیرغم همه محدودیتها با تلاش و جدیت ظرفیت خویش را افزایش داده اظهار داشت: باید این مسیر استمرار پیدا کند و زیباییهای جبهه مقاومت برای ایستادگی بر سر ارزشها در رسانه نمایش داده شود.
پرچم شهدای رسانه در جهان برافراشتهتر از دیگر شهداست
سردار قاآنی خطاب به خانواده شهدای رسانه مقاومت بیان کرد: این افتخار بزرگ برای شماست و ضمن ادب و احترام به محضر مقام عالی خانوادههای شهدا که امروز تحت عنوان شهدای رسانه مقاومت در این مراسم حضور دارند بیان میکنم پرچم شهدای شما در جهان برافراشتهتر از دیگر شهداست.
وی یادآور شد: با به زمین افتادن هر شهید یک پرچم که نماد عزت، صلابت و ارزش اسلامی است برافراشته میشود، پرچم شهدای رسانه مقاومت در هر جای جهان برافراشته شده و آثار آن تا همیشه باقی خواهد ماند.
فرمانده سپاه قدس خاطرنشان کرد: شهدا همواره مورد تکریم ملت ایران و رهبر انقلاب بوده اند خانوادههای شهدای محور مقاومت همواره دارای عزت و سربلندی هستند و این جایگاه برای کسانی در حوزه رسانه کار میکنند ارزشمندتر و رفیعتر است.
پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما نیز در این مراسم نیز با اشاره به اینکه هزینه مقاومت را به شیرینی میپذیریم، گفت: هزینه در این راستا سرمایه است و باعث ارتقا و قویتر شدن میشود.
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