الهه تنهایی کارگردان نمایش «انتظار در برزخ» که در خانه نمایش دا روی صحنه است درباره انتخاب این اثر نمایشی برای اجرا به خبرنگار مهر گفت: این نمایشنامه نوشته محمدصادق اسدی است و از آنجا که یکی از دغدغه‌هایم در زندگی مساله پذیرش اصل مرگ و رهایی از زنجیر ترس‌های کاذب در این رابطه است و مضمون نمایش نیز با این مساله در ارتباط بود، این اثر نمایشی را برای اجرا انتخاب کردم.

وی درباره داستان نمایش توضیح داد: اتفاقات نمایش در جزیره‌ای رخ می‌دهد که سوراخ شده و در حال غرق شدن است و در این میان اشخاص سرشناس تاریخ در حال پیدا کردن راه چاره برای نجات خود هستند که سیاه وارد می‌شود و در این کشمکش نویسنده داستان خودکشی می‌کند و نویسنده‌ای جدید به دنیا می‌آید با کاراکترهای جدید که آن جهانی هستند. در نمایش شاهد فضای سوررئال و اگزیستانسیالیستی هستیم و کلیت کار تم ابزورد دارد با جان مایه‌ای از کمدی سیاه است. این اثر نمایشی بر پایه تئاتر آزمایشگاهی و بی چیز استوار و نمایشی بازیگر محور است که در آن بازیگر به واسطه حافظه عضلانی، وسایل و سازه را تداعی می‌کند.

تنهایی درباره دیگر ویژگی‌های نمایش یادآور شد: همچنین از ویژگی‌های نمایش می‌توان به جذابیت قصه اشاره کرد که با شخصیت پردازی مناسب و گره افکنی به جا، مخاطب را با خود همسو می‌کند. از طرفی داستان نمایش از یک اثر کمدی درباره جزیره‌ای که سوراخ شده به چگونگی پذیرش و انتخاب مرگ در اختیار اگزیستانسیالیستی به واسطه قصه «در انتظار گودو» می‌پردازد. در واقع حرف اصلی نمایش به پذیرش مرگ اشاره دارد که دارای یک اضطراب عمیق اگزیستانسیال است و زیر بنای هر ترسی می‌تواند باشد.

این کارگردان در پایان صحبت‌هایش درباره استقبال از اجرا و دشواری‌های روی صحنه بردن یک اثر نمایشی در شرایط این روزهای تئاتر عنوان کرد: با اینکه تبلیغات وسیعی نداشتیم اما استقبال مخاطبان تا بدین جا بسیار خوب بوده است. در این زمانه و در دل این بخش از تاریخ ایران عزیزمان تصمیم گرفتیم چراغ تئاتر را که مولد آگاهی است، روشن نگه داریم و حرف‌هایی را که باید شنیده شود روی صحنه فریاد بکشیم، شاید حق مطلب ادا شود. تمام این اهداف و در نهایت به ثمر رسیدن اجرا به واسطه حمایت تهیه کننده کار محمد سخنور امکان پذیر شد که از او سپاسگزارم.

نمایش «در انتظار برزخ» تا دوازدهم اسفند ساعت ۱۹ در خانه نمایش دا روی صحنه می‌رود.

حامد سوری، فراز شیرانی، عرفان صمدیه، مهدی اسدی، رضا بخشایش، آرمین افتخارزاده، رضا بلبلوند، پارسا عبدالملکی، کیمیا جهانشاهی، نگار فتوره چی، حسین تقی ذوقی، عرشیا هواخواه، زهره صادقیان، پارسا ورچه، نگین صدر، کاوه قیصری، دانیال حسین پور بازیگران این اثر نمایشی هستند.

در خلاصه داستان نمایش آمده است: در جزیره‌ای بسیار دور، تعدادی چهره سرشناس زندگی می‌کنند، حالا جزیره سوراخ شده و در حال غرق شدن است. هر کدام از این افراد درگیر تئوری‌های خود برای نجات جزیره هستند تا اینکه نویسنده دچار خوددرگیری شده و کاراکترهایی عجیب وارد قصه می‌کند و جهت داستان به کلی عوض می‌شود، سوراخ شدن یا نشدن مسئله این است.