پویش عید رمضان در البرز به راه افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیهه محمدی فلاح از راه‌اندازی پویش عید رمضان با هدف کمک رسانی به نیازمندان در آستانه فرارسیدن ماه رمضان خبر داد.

وی اظهار کرد: نظر به این موضوع که ماه مبارک رمضان فرصتی مغتنم برای شناسایی و کمک به افراد نیازمند جامعه است این طرح با هدف جذب حداکثری مشارکت‌های مردمی ضمن بهره مندی از ظرفیت‌های مشارکتی مؤسسات خیریه تحت نظارت بهزیستی در راستای ارائه خدمت رسانی به جامعه هدف همزمان با اعیاد شعبانیه به راه افتاده است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز در خصوص راه‌های مشارکت نقدی خیرین در این امر خداپسندانه اظهار کرد: نیکوکاران عزیز می‌توانند مبالغ نقدی خود را با هدف کمک به نیازمندان، افراد دارای معلولیت، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، زنان سرپرست خانوار و افراد در معرض آسیب از طریق شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۵۵۴۸۵۰۷۷ و یا کد دستوری #۲۵۰۰۰۰*۶۶۵۵* به حساب مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان البرز نزد بانک مرکزی واریز کنند.

وی در خصوص روش‌های مشارکت غیر نقدی نیز گفت: راه‌های مشارکت غیرنقدی برای همشهریان و خیرین عزیز از طریق مراجعه به ستاد بهزیستی استان البرز، ادارات بهزیستی در شهرستان‌های تابعه و موسسات خیریه تحت نظارت بهزیستی در سراسر استان امکان پذیر خواهد بود.