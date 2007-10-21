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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۲۳

بهره برداری از 14 واحد نیروگاه بادی بینالود به زودی آغاز می شود

بهره برداری از 14 واحد نیروگاه بادی بینالود به زودی آغاز می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مجری طرحهای برق منطقه ای خراسان رضوی گفت: 14 واحد توربین بادی جدید در نیروگاه بادی بینالود تا ماه آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس غلامرضا کرمیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران در این اداره گفت: در این نیروگاه 43 توربین بادی با ظرفیت هر توربین660 کیلو وات نصب می شود که مجموعا 28/3 مگاوات برق تولید خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون 20 واحد از این نیروگاه به بهره برداری رسیده و با وارد مدار شدن 14 واحد دیگر که در حال نصب است 9 واحد باقیمانده نیزتا پایان سال جاری نصب و به بهره برداری خواهد رسید.

مهندس کرمیان میزان سرمایه گذاری در این پروژه را 15 میلیون دلار ارزی و 70 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در پی بازدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 85 از نیروگاه بادی بینالود و تاکید مقام معظم رهبری به وزیر نیرو مبنی بر توسعه نیروگاه های بادی به خصوص نیروگاه بادی بینالود طرح توسعه آن در 6 فاز با ظرفیت 600 مگاوات تهیه و برای تامین اعتبارات مورد نیاز آن به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شده است.

وی با اشاره به استفاده از انرژی های نو خصوصا انرژی بادی در دنیا تاکید کرد: در کشورهای جهان تا پایان سال 2005 به میزان 59 هزار و 91 مگا توربین بادی نصب شده که این رقم در سال 2006 به 74 هزار و 223 مگاوات افزایش یافته و در کشور آلمان به عنوان مقام اول استفاده کننده از نیروگاههای بادی تا کنون 20 هزار و 622 مگا وات توربین بادی نصب شده است .

کرمیان یادآور شد:  تنها در طول یک سال در آلمان بیش از 2200 مگا وات توربین بادی به بهره برداری رسیده است و ایران در بین کشورهای جهان با 48 مگا وات توربین نصب شده تا پایان سال 2006 مقام سی و ششم دنیا را دارد .

وی منطقه بینالود را برای استفاده از انرژی باد در دنیا بی نظیر معرفی کرد و اظهار داشت: با نصب نیروگاه های بادی جدید در منطقه می توان بیش از 10 هزار مگاوات توربین بادی نصب کرد و توصیه می شود که منطقه بینالود به عنوان پارک ملی انرژی باد به ثبت برسد و تحت حفاظت قرار گیرد تا از هر گونه تغییر در وضعیت طبیعی منطقه جلوگیری شود.

وی خاطر نشان کرد: برق تولید شده از نیروگاه های بادی فاقد هر گونه آلودگی زیست محیطی است و با تولید یک کیلو وات ساعت برق توسط این نیروگاه ها از انتشار حدود یک کیلوگرم از انواع آلاینده های اسیدی جلوگیری و در مصرف سوخت های فسیلی صرفه جویی به عمل می آید .

کد مطلب 572142

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