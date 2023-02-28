مقاوم سازی خانه های روستایی در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر سه شنبه در در آیین تجلیل و معارفه مدیرکل جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان گفت: یکی از سیاستهای بنیاد مسکن آبادانی روستاها است و در این راستا طرح های هادی در روستاهای کشور تصویب شده است و ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در سراسر کشور طرح هادی دارند و این مساله موجب شده زمینه برای توسعه روستاها فراهم شود و بسیاری از مسائل عمرانی تسهیل شود.

وی عنوان کرد: این طرح بر اساس یک افق ۱۰ ساله اجرا می شود و طی سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ روستا در زمینه بازنگری طرح روستا شرکت کرده اند و مهمترین هدف از این بازنگری تامین مسکن برای جوانان روستایی است.

نیکزاد افزود: یکی از اقدامات دیگر در روستاهای مقاوم سازی خانه های روستایی است و قصد داریم در سال ۱۴۱۰ جشن مقاوم سازی همه خانه های روستایی را برگزار کنیم.

وی بیان کرد: در واقع هر سال ۲۰۰ هزار مسکن روستایی باید نوسازی شود و در این زمینه باید بانکها همکاری لازم را داشته باشند و در این صورت در صورت بروز حوادث از بروز خسارتها جلوگیری می شود.

وی گفت: ۱۰ هزار واحد مسکن روستایی طی سال آینده افتتاح می شود این طرح در چارچوب قرارداد با بنیاد مستضعفان انجام می شود و ۱۰ هزار واحد دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به زمین لرزه بم گفت: اگر مقاوم سازی در شهرستان بم صورت گرفته بود این تعداد خسارت نداشتیم و در همین راستا در مناطق مختلف کشور مقاوم سازی خانه ها در دستور کار قرار دارد.