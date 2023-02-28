مشورت و نظرخواهی از دیگران، نشانه عقلانیت و خردورزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی در جلسه شورای اداری آستان قدس رضوی که با حضور رؤسای و مدیران معاونت‌ها، مؤسسات و بخش‌های مختلف این دستگاه قدسی در تالار ولایت حرم مطهر امام رضا (ع) انجام شد؛ بر اهمیت قدر دانستن توفیق خدمت در دستگاه ولی و حجت خدا تأکید و اظهار کرد: خدمت در دستگاه منتسب به حجت خدا امام علی بن موسی الرضا (ع) نعمت عظیم خداوندی بوده که شکر آن در گروی تلاش برای انجام وظیفه به بهترین نحو و استفاده از تمام لحظات و فرصت‌ها برای خدمت خالصانه است.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه بر لزوم توجه به هدف واحد مجموعه تأکید و تصریح کرد: کارکنان آستان قدس رضوی در هر جایگاهی، برای حضرت رضا (ع) کار می‌کنند و هدف غایی همگی باید جلب رضایت آن حضرت باشد و اگر اینگونه بود آنگاه هماهنگی، همکاری و همیاری ایجاد خواهد شد.

وی تمامی بخش‌های آستان قدس رضوی را به مثابه پیکری واحد خواند و اظهار کرد: علی رغم اینکه ممکن است در ظاهر بخش‌های مختلف عناوینی مجزا و نامرتبط داشته باشند، اما در واقع همگی به مثابه مجموعه و پیکره‌ای واحد هستند؛ که اگر چنین نگاهی در مجموعه وجود داشته باشد، آنگاه هم‌افزایی ارتقا می‌یابد و بسیاری از موانع در امور برطرف خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مروی ضمن تأکید بر اهمیت جدی گرفتن مسئولیت و مغتنم شمردن فرصت خدمت، به ضرورت پویایی و پرهیز از خطر روزمرگی اشاره و تصریح کرد: امام موسی کاظم (ع) در روایتی می‌فرمایند «کسی که دو روزش با هم برابر باشد، زیان کار است»، از این رو هرکس در هر مرتبه و موقعیتی که هست باید آن را مهم بداند و برای اوج بخشی به آن جایگاه تلاش کند؛ مهم دانست «کار» رمز موفقیت است.

تولیت آستان قدس رضوی به این سخن رهبر معظم انقلاب که می‌فرمایند «در هر کجا قرار گرفته‌اید، همان‌جا را مرکز عالم بدانید.» اشاره و توضیح داد: معنای این فرمایش حکیمانه رهبر معظم انقلاب این است که هرکاری انجام می‌دهید به آن اهمیت دهید و آن را مهمترین و بهترین کار بدانید و همه تلاش خود را برای رشد آن معطوف سازید.

وی به مدیران آستان قدس رضوی توصیه کرد: از روزمرگی و یک نواختی به شدت پرهیز کنید و با تحول در برنامه‌ها و پروژه‌ها و استفاده از خلاقیت و نوآوری برای اعتلای کار بکوشید، زیرا زندگی محدود بوده و باید از این سرمایه و نعمت الهی به بهترین نحو برای خدمت بهره برد.

حجت الاسلام والمسلمین مروی نسبت به پایبندی به سیاست‌های کلان و ریز برنامه‌های میان مدت تأکید کرد و با اشاره به اهمیت بالا و جایگاه ویژه‌ای که اسلام برای مشورت قائل است، گفت: باید از نظرات مختلف چه در درون و چه بیرون از دستگاه استفاده کرد و هیچگاه خود را بی‌نیاز از دانش و تجربیات دیگران تصور نکرد؛ بر اساس متون اسلامی کسی که از مشورت دیگران استفاده می‌کند به همان میزان ظرفیت فکری خود را بالا می‌برد.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: به هیچ عنوان مشورت خواهی و استفاده از نظرات و آرا دیگران نشانه ضعف و عدم اعتماد به نفس نیست، بلکه گویای عقلانیت و خردورزی است.

وی به اهمیت انجام پروژه‌های مشترک و ایجاد هم افزایی اشاره کرد و گفت: هم افزایی و تعریف پروژه‌های مشترک بین بخش‌های مختلف موجب تسریع و سرعت بخشی در انجام امور می‌شود و به هیچ عنوان اقداماتی همچون خنثی سازی کارهای یکدیگر در آستان قدس رضوی قابل پذیرش نیست.

حجت الاسلام والمسلمین مروی با اشاره به آیه شریفه «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ»، ابراز کرد: این آیه شریفه دلالت بر مورد محاسبه قرار گرفتن انسان در روز قیامت دارد؛ ما در آخرت باید پاسخگوی هر فعل و ترک فعلی باشیم که به آستان قدس رضوی هرچند کوچک آسیب وارد کرده باشد؛ سرمایه اجتماعی آستان قدس در گروی حسن انجام کار توسط مدیران و کارکنان این دستگاه مقدس است.

تولیت آستان قدس رضوی همچنین نسبت به تهیه گزارشات مستند توسط بخش‌های مختلف تأکید کرد و گفت: ارائه گزارشات و مستندات عملکردها بصورت دقیق، کامل، محکم و حاوی توضیحات روشن و واقعی بسیار حائز اهمیت بوده و موجب موفقیت سازمان می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت آمادگی کامل همه بخش‌های آستان قدس رضوی به ویژه بخش‌های فعال در حوزه حرم مطهر برای میزبانی شایسته از زائران نوروزی تأکید کرد و گفت: تمام بخش‌های آستان قدس باید فعالانه برای میزبانی به بهترین وجه از مهمانان و زائران امام رضا (ع) کمک و همیاری کنند تا ان‌شاءالله بتوانیم لبخند رضایت حضرت را متوجه خود سازیم.