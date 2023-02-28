حکم بازداشت «عمران خان» صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دادگاهی در پاکستان حکم بازداشت «عمران خان» نخست وزیر سابق پاکستان و رئیس تحریک انصاف پاکستان (PTI) را در ارتباط با پرونده موسوم به «توشاخانا» (Toshakhana) صادر کرد.

روزنامه «دان» پاکستان در این خصوص گزارش داد: یک دادگاه در اسلام آباد حکم بازداشت غیرقابل وثیقه علیه عمران خان نخست وزیر سابق در پرونده توشاخانا را صادر کرد؛ در حالی که قرار شد در ۲ پرونده دیگر با قید وثیقه آزاد شود.

این روزنامه پاکستانی در ادامه این گزارش افزود: طرفداران عمران خان به طور دسته جمعی در بیرون دادگاه در حمایت از وی تجمع کردند.

قاضی ظفر اقبال در دادگاه اسلام آباد پایتخت که دستور بازداشت نخست‌وزیر سابق را صادر کرد، گفت که خان از جلسه استماع به اتهام فروش هدایای دولتی و مخفی کردن دارایی‌های خود صرف نظر کرده است.

براساس این گزارش، عمران خان متهم به فروش هدایای دولتی از انبار «توشاخانا» به چند برابر قیمت آنها برای دریافت سود شده است.

به گزارش اسپوتنیک، «توشاخانا» یک اداره دولتی برای حفظ هدایایی است که دولتمردان از کشورهای خارجی دریافت می‌کنند و مقامات دولتی موظفند تمام هدایایی که دریافت می‌کنند را اعلام کنند.