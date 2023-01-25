تظاهرات طرفداران «عمران خان» در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، پس از اینکه حزب جنبش عدالت پاکستان (PTI) از احتمال بازداشت «عمران خان» نخست وزیر سابق این کشور خبر داد، صدها نفر در اطراف خانه وی در لاهور تجمع کردند.

تظاهرکنندگان که شعارهایی علیه دولت ائتلافی سر می‌دادند، تاکید کردند که عمران خان خط قرمز آنها است.

در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدها نفر با در دست داشتن پرچم پاکستان و پلاکاردهایی با مضمون حمایت از عمران خان در اطراف محل اقامت وی در لاهور تظاهرات برپا کردند.

از سوی دیگر، شخصیت‌های ارشد حزب نیز به حومه اقامتگاه عمران خان آمدند.

به گزارش وب سایت خبری «The Namal»، پلیس پنجاب اعلام کرد که عمران خان بازداشت نخواهد شد.

رانا ثناء اللہ، وزیر کشور پاکستان هم دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که خان باید ۲۵ می ۲۰۲۲ بازداشت می شد، اما کابینه این اجازه را نداد.

گفتنی است که پارلمان پاکستان در روز ۱۰ آوریل سال گذشته با ۱۷۴ موافق به برکناری عمران خان رأی داد.

پس از آن شهباز شریف، برادر نواز شریف که برای ۳ دوره نخست وزیر پاکستان بود، با حمایت اکثریت مطلق قدرت را در دست گرفت.