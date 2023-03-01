بسیج نیروهای مردمی برای ارائه خدمات به زائران نیمه شعبان قم

میثم غفوری مسئول جشنهای نیمه شعبان ستاد مردمی اجتماعات مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ستاد مردمی اجتماعات مهدوی در طی ده سال اخیر با هدف ترویج تمدن مهدوی در راستای خدمت به زائران و عاشقان مهدوی در ایام نیمه شعبان فعالیت دارد.
وی بیان داشت: ۳۱۳ مجموعه مختلف مردمی از ۲۰ استان کشور در ایام نیمه شعبان با استقرار در بلوار پیامبر اعظم به زائران نیمه شعبان خدمت رسانی میکنند.
مسئول جشنهای نیمه شعبان ستاد مردمی اجتماعات مهدوی افزود: تفاوت برنامههای امسال این است که مجموعههای حاکمیتی، برپایی این جشنها را به صورت ملی دنبال میکنند و تولیت مسجد جمکران نیز پیگیریهای لازم برای اقدامات در سطح ملی را انجام میدهند و انتظار میرود تمامی دستگاهها برای برگزاری هر چه باشکوهتر مراسمهای نیمه شعبان در قم اقدام کنند.
غفوری افزود: تحرکات جدی برای ایجاد زیرساخت حضور میلیونی زائران در نیمه شعبان امسال در حال انجام است و شهرداری قم در حال ایجاد پارکسوارها است و در بلوار پیامبر اعظم نیز اقدامات لازم از جمله آسفالت جدید و ایجاد مسیر تازه ای در حال اقدام است.
وی بیان داشت: در سالهای اخیر برنامه نیمه شعبان مورد توجه لازم مسئولان کشوری نبود و جریانی نیز معتقد بود زیرساخت لازم در این زمینه وجود ندارد و قم نمیتواند میزبان میلیونها زائر باشد به همین دلیل نباید تبلیغات گسترده برای حضور مردم در مسجد مقدس جمکران در شب و روز نیمه شعبان انجام داد.
برنامه ریزی شده تا ۲ میلیون پرس غذا در این مدت توزیع شود
مسئول جشنهای نیمه شعبان ستاد مردمی اجتماعات مهدوی با اشاره به برنامههای رفاهی برای زائران نیمه شعبان افزود: برنامه ریزی شده تا ۲ میلیون پرس غذا در این مدت توزیع شود و امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای مرتبط در تأمین اقلام مورد نیاز همراهیهای لازم را انجام دهد.
غفوری اضافه کرد: ۲ میلیون لیوان نوشیدنی در سال قبل در بیم زائران در طول مسیر پیاده روی تا مسجد مقدس جمکران توزیع شد که تلاش میشود این تعداد امسال به ۳ میلیون برسید.
وی همچنین بیان داشت: از بین ۲ هزار غرفهای که برای خدمت رسانی به زائران نیمه شعبان برپا میشود ۵۰۰ غرفه آن فرهنگی خواهد بود و در این بین از جبهه مقاومت نیز حضور خواهند داشت.
مسئول جشنهای نیمه شعبان ستاد مردمی اجتماعات مهدوی با بیان اینکه باید تلاش شود تا اسکان مردمی راه اندازی شود افزود: مراکز مختلف از جمله اوقاف، مسجد و حسینیهها باید به این امر کمک کنند و مردم نیز میتواند ظرفیت اسکان مردمی خود را پای کار بیاورند.
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