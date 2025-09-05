خدمت در جشن امت احمد نشانه ارادت خاصه کردها به حضرت محمد(ص)

قاسم غفوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: تعداد ۴ نفر از اعضای این هیئت از کامیاران برای حضور در مراسم جشن امت احمد از صبح زود به سنندج آمده و در حال تدارک غرفه پذیرایی جشن بودیم.

وی اذعان کرد: ما در این غرفه ۲ هزار لیوان شربت و ۵ هزار لیوان چای توزیع خواهیم کرد و هدف ما از حضور در این جشن بزرگ نمایش انسجام و وحدت مردم است.

غفوری افزود: در این جشن گروه‌های مردمی خودجوش پیشقدم غرفه‌داری در مراسم بودند که البته حجم بالای هم از غرفه‌داران خواهان این امر شدند و این امر نشان دهنده ارادت خاصه مردم و مسلمانان به شخص پیامبر اکرم است.

جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» امسال برای سومین سال متوالی و به مناسبت هفته وحدت و میلاد رسول اکرم در شهر سنندج برگزار شده و در این مراسم جشن ۱۳۰ غرفه برای ارائه خدمت رایگان به مردم برگزار شده است.