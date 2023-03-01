دزفول از پتانسیل معرفی به عنوان «شهر جهانی کپو» برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح النجاده ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از ظرفیت‌های کپوبافی دزفول در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای ارزیابی ظرفیت‌های دزفول به منظور ثبت شهر جهانی کپو به دزفول سفر کردیم.

وی با اشاره به بازدید از کارگاه‌های مختلف در سطح شهرستان دزفول افزود: کپوی دزفول با کیفیت‌های متفاوت و تنوع بالا مشاهده شده که این امر نشان دهنده ظرفیت عظیم دزفول در این حوزه است.

عضو شورای جهانی صنایع دستی، دزفول را یک شهر زیبا با مردمان خوش‌رو و خون‌گرم برشمرد.

آصف شیخ، دیگر ارزیاب شورای جهانی صنایع دستی از کشور هندوستان نیز در این زمینه گفت: بازدیدهای انجام شده و نتایج ارزیابی‌ها پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهند شد.

وی عنوان کرد: کپوی دزفول منحصربه‌فرد بوده و این شهر قابلیت‌های زیادی در حوزه صنایع دستی دارد.

به گزارش مهر، ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی با حضور در دزفول به بررسی ظرفیت‌های دزفول برای معرفی به عنوان شهر جهانی کپو پرداخته و در این راستا از چند کارگاه تولید کپو در این شهرستان بازدید کردند.

همچنین با حضور این ارزیابان بازارچه کپو و صنایع دستی در جنب بوستان خانواده گشایش یافت.