به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی جوانان آسیا از شامگاه امروز چهارشنبه برای تیم فوتبال جوانان ایران آغاز شد که شاگردان صمد مرفاوی در نخستین دیدار برابر تیم قطر به میدان رفتند و یک بر صفر حریف خود را شکست دادند. محمدامین حزباوی(۶۵ - پنالتی) برای ایران گل زد.

در این دیدار که در ورزشگاه استقلال شهر فرغانه ازبکستان برگزار شد، ملی پوشان جوان ایران نمایشی برتر برابر حریف خود داشتند و در نیمه اول و دوم موقعیت های زیادی را از دست دادند.

تیم فوتبال جوانان ایران در دیدار با قطر

در نیمه اول سفیدپوشان ایران بازی را تهاجمی شروع کردند و در همان دقایق ابتدایی می توانستند دروازه حریف را باز کنند اما دروازه بان قطری در سه مرتبه مقابل توپ بازیکنان ایران ایستاد و اجازه نداد دروازه اش باز شود.

با وجود این که ایران در نیمه اول تیم برتر میدان بود و موقعیت های پرتعدادی را هم برای باز کردن دروازه قطر داشت اما در نهایت نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

امین حزباوی کاپیتان و زننده گل برتری ایران

در نیمه دوم شاگردان صمد مرفاوی با تفکرات بهتری گام در میدان گذاشتند و هر چند بازهم تیم برتر میدان بودند اما مراقب بودند اسیر ضد حملات و فرصت طلبی قطری ها نشوند.

در دقیقه ۶۵ این دیدار ایران بالاخره مزد برتری اش را گرفت و روی یک ضربه ایستگاهی و توسط امین حزباوی پور به گل برتری دست پیدا کرد.

بعد از این گل قطری ها تلاش زیادی کردند تا بتوانند کار را به تساوی بکشانند اما دفاع خوب و بدون اشتباه بازیکنان ایران اجازه نداد کار به تساوی کشیده شود تا ملی پوشان جوان ایران نخستین دیدار خود را با پیروزی و کسب سه امتیاز مهم به پایان برسانند.

برنامه دیدارهای تیم فوتبال جوانان در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

شنبه سیزدهم اسفندماه

ایران و استرالیا؛ ساعت ۱۵ به وقت محلی و ساعت ۱۳:۳۰ تهران؛ ورزشگاه استقلال شهر فرغانه ازبکستان

سه شنبه شانزدهم اسفندماه



ایران و ویتنام؛ ساعت ۱۵ به وقت محلی و ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران؛ ورزشگاه استقلال شهر فرغانه ازبکستان