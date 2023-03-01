وقوع ۳ قتل در شاهرود و دامغان/ قاتلان در کمترین زمان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلیل موقوفه ئی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه دورهمی دوستانه‌ای در منطقه تفریحی واقع در شاهرود به قتل جوان ۳۶ ساله‌ای منتهی می‌شود، ابراز داشت: در این دور همی ۹ نفر حضور داشتند که به دلیل شوخی دو نفر از آنها با یکدیگر درگیر شدند و ضارب با چاقو دوست خود را مجروح و متواری می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه مضروب توسط دوستانش به بیمارستان منتقل می‌شود اما به دلیل شدت جراحات فرد جوان فوت می‌کند، افزود: این ضارب جوان ۲۱ ساله کمتر از دو ساعت در حالی که صندلی عقب یک دستگاه پراید مخفی و قصد متواری شدن داشت شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه پدر ۴۴ ساله توسط پسرش در یکی از روستاهای شهرستان دامغان به قتل رسید، ابراز داشت: این قاتل ۲۱ ساله جوان نیز کمتر از ۱۰ ساعت شناسایی و دستگیر شد و پسر طی بازجویی پلیسی انگیزه خود را از وقوع حادثه اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

موقوفه ئی بابیان اینکه حدود چند ماه گذشته وکیل جوان شاهرودی در خیابان فردوسی این شهرستان با سلاح گرم به قتل رسید، تصریح کرد: بررسی‌ها حاکی از متواری شدن قاتل یا قاتلان این جنایت به سمت یکی از شهرهای شمالی کشور بوده است.

وی ضمن بیان اینکه با مشکوک شدن به یکی از موکلان فرد مضروب فرد متهم شناسایی و به مشارکت با چند نفر دیگر در این قتل اعتراف می‌کند، اضافه کرد: با هماهنگی‌های قضائی چهار مشارکت کننده در قتل طی یک عملیات پیچیده پلیسی دستگیر شدند که در تحقیقات فنی پلیسی انگیزه خود را اختلافات مالی عنوان کردند.