تعداد سفرهای دریایی شناورها افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی جمعه شب در نشست مسئولان و نمایندگان فعالان اقتصادی و اجتماعی شهرستان گناوه در جلسه شورای اداری با حضور وزیر کشور اظهار داشت: سفر رئیس جمهور به نقاط مختلف کشور همراه با خیرات و برکات فراوانی است و سفر دور دوم به استان بوشهر و شهرستان گناوه نیز که طی دوز انجام شده خیرات و برکاتی به همراه خواهد داشت.

امام جمعه گناوه افزود: از خیرات این سفر افتتاح فاز ۱۴پ ارس جنوبی بود که بومی و تلاش و خلاقیت جوانان بومی بود.

رکنی حسینی با اشاره به حضور وزرا و نمایندگان دولت در شهرستان‌ها از جمله در شهرستان گناوه در دور دوم سفر رئیس جمهور تصریح کرد: حضور و بازدید وزرا در شهرستان‌های استان بوشهر از جمله گناوه بسیار تأثیر گذار و می‌تواند مشکل گشا باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مطالبه‌های مردم موضوع کالای ملوانی و سفر سوم شناورها است گفت: ۲ سفر در سال برای شناورها نمی‌تواند زندگی ملوانان و مردم را تأمین کند و افزایش تعداد سفرهای شناورها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه همه باید امید را در جامعه احیا کنیم گفت: دشمنان درصدد مأیوس کردن مردم هستند و ما باید این نقشه‌های دشمن را خنثی و امید را در جامعه بیشتر کنیم.

عمل به مصوبه شورای تأمین استان

وی با اشاره به مصوبه جا به جایی کالای ملوانی در استان در شورای تأمین بیان کرد: با توجه به مصوبه شورای تأمین استان، جا به جایی کالا در استان آزاد بلامانع اعلام شد و لازم است که به این مصوبه شورای تأمین عمل شود.

حجت الاسلام رکنی با بیان مشکلات محله امید گناوه گفت: تعدادی از اهالی این محله مراجعه و مشکلات خود را بیان کردند و با توجه به اشرافی که شما بر موضوعات دارید این موضوع نیز نیاز به رسیدگی و برطرف شدن است.

وی گفت: مشکل سنددار کردن منازل مردم در روستاهای مال خلیفه و مال قاید برطرف و به جوانان و مردم در این زمینه کمک شود.

اشتغال جوانان توجه شود

امام جمعه گناوه با بیان اینکه مشکل اشتغال جوانان از مشکلات شهرستان است گفت: پروژه‌های خوبی در شهرستان اجرا می‌شود و شهرستان نیز دارای جوانان توانمند و مستعدی است که باید از ظرفیت آنها استفاده شود.

وی ادامه داد: شرکت‌های نفتی در منطقه باید برای تأمین نیروی انسانی از بومی‌های منطقه استفاده کنند و اگر به کار هم گرفته می‌شوند نباید بعداز مدتی آنها را اخراج کنند و باید تدبیری در این زمینه اندیشیده شود.

مشکلات اراضی تل چیتی گناوه رفع شود

رکنی حسینی مشکلات اراضی ۲۸ هکتاری تل چیتی گناوه را از دیگر مشکلات چندسال این شهرستان بیان کرد و گفت: این اراضی از نقاط بکر شهرگناوه است که پس از سال‌ها هنوز تصمیمی در باره آن گرفته نشده است و مشکلات آن باید حل و فصل شود.

وی ساماندهی دست فروشان در شهر گناوه و کمک برای ایجاد مکان ویژه مناسب این قشر و کلانتری شماره ۲ از دیگر مشکلات بیان و خواستار پیگیری آن شد