واکنش روسیه به کمک ۴۰۰ میلیون دلاری آمریکا به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «آناتولی آنتونوف»، سفیر روسیه در آمریکا به بسته جدید کمک نظامی آمریکا به اوکراین واکنش نشان داد و گفت: «تسلیحات ارائه شده به اوکراین از بین خواهند رفت و تلاش‌ها برای تحمیل شکست استراتژیک به روسیه بیهوده است.»

سفارت روسیه در آمریکا روز جمعه اظهارات آنتونوف را منتشر کرد. او همچنین گفت: «تمام تلاش‌های واشنگتن برای تحمیل شکست استراتژیک به ما محکوم به شکست است. فدراسیون روسیه با اطمینان به سمت تحقق اهداف خود حرکت می‌کند. نیروهای ما از سرزمین پدری در برابر یک تهدید بی سابقه دفاع می‌کنند و نازی هایی را سرکوب می‌کنند که در اوکراین توسط غرب جمعی به رهبری ایالات متحده پرورش یافته اند.»

آنتونوف ادامه داد: «کمک های آمریکا تنها به طولانی کردن عذاب رژیم کیف کمک می‌کند. تهدیدی که این کشور ایجاد می‌کند در فاصله لازم از مرزهای ما عقب رانده می‌شود و تمام سلاح‌های خارجی که در میدان جنگ به دست اوکراین افتاده اند، پودر و نابود خواهند شد.»

این اظهارات سفیر روسیه در واشنگتن پس از آن صورت گرفت که «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که دولت بایدن یک بسته نظامی جدید ۴۰۰ میلیون دلاری را برای اوکراین اختصاص داده است. بلینکن گفت که این بسته کمکی شامل مهمات برای خودروهای جنگی هیمراس، هویتزر و برادلی است.

بلینکن در این ارتباط گفت: «بر اساس تفویض اختیارات از سوی رئیس جمهور بایدن، من مجوز سی و سومین بسته کمکی آمریکا به اوکراین را صادر می‌کنم.»

پیش از اعلام این بسته کمکی، «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا امروز جمعه با «دیمیترو کوله با» همتای اوکراینی خود درباره نشست دیروزش با «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه گفتگو کرده بود. در همین ارتباط، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا با همتای اوکراینی خود در خصوص رایزنی دیروزش با وزیر خارجه روسیه تبادل نظر کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این ارتباط ادامه داد: وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با دیمیترو کوله با، بر حمایت همیشگی ایالات متحده از اوکراین برای دفاع از خود در برابر حملات روسیه، تاکید کرد!

دیپلمات‌های ارشد روسیه و ایالات متحده دیروز پنجشنبه برای اولین بار پس از جنگ اوکراین در حاشیه نشست گروه- ۲۰ در دهلی نو با هم دیدار و گفتگو کردند.

یک مقام ارشد آمریکایی در این ارتباط اعلام کرد که «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا به «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه گفته است که به جنگ پایان دهد و از مسکو خواست تا تعلیق پیمان هسته‌ای استارت نو را لغو کند.