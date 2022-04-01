وزیر امور خارجه آمریکا با همتای اوکراینی خود گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه ایالات متحده با «دیمیترو کولبو»، وزیر امور خارجه اوکراین گفتگو کرد.

بلینکن در توییتی گفت که آنها در مورد «روش های کمک به اوکراین در برابر جنگ بی دلیل و غیرموجه پوتین» بحث کردند.

وزیرخارجه آمریکا در توئیت خود نوشت: «امروز با وزیر امور خارجه اوکراین گفتگوی مفیدی داشتم. خوب بود که جلسه اخیرمان در ورشو را پیگیری کردیم و در مورد راه‌هایی که ایالات متحده، متحدان و شرکا به اوکراین در برابر جنگ غیرقابل تحریک و غیرموجه پوتین کمک کنند، بحث کردیم. ما در کنار اوکراین می‌ایستیم.»

دیروز همچنین وزیرخارجه آمریکا با همتای انگلیسی خود نیز درباره تشدید و افزایش فشارها و تحریم‌ها علیه روسیه گفتگو کرده بود.