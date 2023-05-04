کمک نظامی ۳۰۰ میلیون دلاری آمریکا در راه اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، وزارت دفاع آمریکا از تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار کمک نظامی دیگر به اوکراین خبر داد.

این خبر را وزارت دفاع آمریکا با انتشار بیانیه مطبوعاتی اعلام کرده است.

گفته شده که بسته کمک نظامی جدید ایالات متحده با مجوز ریاست جمهوری از انبارهای پنتاگون تخصیص داده شده است و شامل مهمات اضافی برای سیستم‌های موشکی هیمراس، هویتزرهای اضافی، توپخانه و گلوله‌های خمپاره و همچنین ضد تانک است. این تسلیحات را پیشتر اوکراین از آمریکا تحویل گرفته بود.

علاوه بر این، کمک‌های نظامی شامل موشک‌های هدایت شونده ضد تانک TOW، سامانه‌های موشکی ضد زره AT-۴ و Carl Gustaf و برای اولین بار، موشک‌های هواپیمای هدایت نشده Hydra-۷۰ و همچنین سلاح‌های کوچک و مهمات، کامیون‌ها و تریلرها برای حمل تجهیزات سنگین است.

در این بیانیه آمده است: «ایالات متحده به همکاری با متحدان و شرکای خود ادامه می‌دهد تا به اوکراین قابلیت‌هایی برای رفع نیازهای فوری میدان نبرد و نیازهای بلندمدت امنیتی ارائه کند.»

این سی و هفتمین بسته کمکی پنتاگون به اوکراین از زمان آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲ است که مجموع کمک‌های نظامی ایالات متحده را به حدود ۳۶ میلیارد دلار می‌رساند.

پیش از این مقامات آمریکایی گفته بودند که تسلیحات و تجهیزات ارائه شده به اوکراین کمک می‌کند تا از بن بست طولانی مدتی که به دلیل درگیری‌های شدید در شرق اوکراین، به ویژه در اطراف شهر باخموت در استان دونتسک با آن مواجه شده است، خارج شود.

مقامات دولت روسیه پیش از این بارها نسبت به سیل تسلیحات غربی به مقصد اوکراین هشدار داده بودند و این تسلیحات را عامل تشدید و طولانی شدن جنگ عنوان کرده‌اند. از جمله ماه گذشته، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نسبت به ادامه جریان تجهیز تسلیحاتی اوکراین از سوی کشورهای غربی هشدار داد و اعلام کرد که کشورهای غربی به ارسال سلاح به اوکراین ادامه می‌دهند تا درگیری‌ها در این کشور خونین و درازمدت شود.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین افزود که کمک‌های آمریکا از آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین با احتساب بسته تسلیحاتی جدید، به بیش از ۳۶ میلیارد دلار خواهد رسید.

پیشتر نیز «الکساندر دارچیف»، مدیر بخش آمریکای شمالی وزارت خارجه روسیه هشدار داده بود که مسکو امیدوار است واشنگتن احتیاط کافی برای جلوگیری از تشدید اوضاع تا رویارویی مستقیم را به خرج دهد. این مقام ارشد وزارت خارجه روسیه گفت: تنها می‌توان امیدوار بود که واشنگتن به صدای عقل توجه کند و اجازه ندهد که اوضاع تا حد رویارویی مستقیم بین روسیه و ایالات متحده افزایش یابد.

دارچیف تاکید کرد که این آمریکا بود که شروع به تخریب روابط دوجانبه کرد. او گفت: واشنگتن تصمیم گرفت خود را از مسکو منزوی کند، اما اکنون تلاش می‌کند تا مسکو را مقصر کند، گویی شخص دیگری این روابط را به نقطه‌ی بی‌بازگشت رسانده است، نه دولت فعلی بایدن، ما به دنبال قطع رابطه کامل با آنها نیستیم، اما تحرکات بدخواهانه را تحمل نخواهیم کرد.

پیش از این نیز، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرده بود که کشورش خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین است و پایان جنگ ناگزیر به یک راه حل دیپلماتیک نیاز دارد.