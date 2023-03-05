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۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۵۷

صدور فراخوان نقص فنی برای ۳۴۷۰ خودروی تسلا

صدور فراخوان نقص فنی برای ۳۴۷۰ خودروی تسلا

تسلا برای ۳هزار و ۴۷۰ خودروی مدل Y تولید ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ در آمریکا فراخوان صادر کرده زیرا پیچ های چهارچوب صندلی های عقب احتمالا به اندازه کافی محکم نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان ملی ایمنی ترافیک بزرگراه های آمریکا(NHTSA) اعلام کرد چهارچوب یک صندلی که محکم نشده احتمالا عملکرد سیستم کمربندی ایمنی را تضعیف می کند و در نتیجه ریسک جراحت هنگام تصادف بیشتر می شود.

تسلا به این سازمان اعلام کرد از دسامبر ۲۰۲۲ میلادی ۵ درخواست مربوط به استفاده از گارانتی را رصد کرده که احتمالا به این امر مربوط بوده اند. تسلا اعلام کرد هیچ گزارشی از جراحت یا مرگ مرتبط با اختلال مذکور دریافت نکرده است.

این خودروساز برقی پیچ های چهارچوب ردیف دوم صندلی های خودرو را بررسی می کند تا درصورت نیاز آنها را محکم تر کند.

در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی یک تامین کننده تجهیزات تسلا فرایند کنترل محصولات را ارتقا داد و همراه آن آموزش و نظارت را بهبود بخشید تا تضمین شود پیچ ها درست بسته می شوند.

کد مطلب 5725354
شیوا سعیدی

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